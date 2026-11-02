Την αυστηρή προειδοποίηση ότι είναι έτοιμος να διατάξει ένα «συντριπτικό πλήγμα» εναντίον του Ιράν απηύθυνε την Κυριακή (1/11) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Οι αιχμηρές δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην Πολιτεία της Άιοβα, μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν από το άνοιγμα της κάλπης για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχω ακόμα τελειώσει με το Ιράν είναι ότι θέλω να είμαι ευγενικός… Αλλά κάποια στιγμή θα καταφέρουμε συντριπτικό πλήγμα» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το ήδη τεταμένο κλίμα έρχονται να ενισχύσουν οι πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios. Όπως αποκαλύφθηκε νωρίτερα, ο Τραμπ είχε μια «ειλικρινή» συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τις δύο πλευρές να θέτουν επί τάπητος το ενδεχόμενο επανέναρξης των κοινών αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.