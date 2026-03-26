Σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν πρόθυμο για άμεση διπλωματική λύση με την Τεχεράνη.

«Διάβασα σήμερα μια ιστορία που έλεγε ότι είμαι απελπισμένος να πετύχω συμφωνία. Δεν είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ τόνισε ότι η θέση του είναι ακριβώς η αντίθετη, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν αισθάνεται πίεση να προχωρήσει σε συμβιβασμό. «Είμαι το αντίθετο του απελπισμένου. Δεν με ενδιαφέρει», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να επιταχύνουν διαπραγματεύσεις εάν δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά τους.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει συνέχιση στρατιωτικών ενεργειών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν και άλλοι στόχοι που εξετάζονται. «Στην πραγματικότητα, έχουμε και άλλους στόχους που θέλουμε να πλήξουμε πριν αποχωρήσουμε», δήλωσε.