Τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα (6/6) το απόγευμα, έβαλε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με όσα είπε στο ABC, δεν έχει σκοπό να μιλήσει στον μέχρι πρότινος επιστήθιο φίλο και συνεργάτη του.

Δεν περιορίστηκε, μάλιστα, μόνο σε αυτό αλλά τόνισε: «Ο Ίλον έχει χάσει το μυαλό του», κόβοντας έτσι κάθε επαφή μαζί του (προς το παρόν).

Pres. Trump told @ABC News he’s “not particularly” interested in talking to Elon Musk, and called him a “man who has lost his mind” in a phone interview Friday morning.@JonKarl has more. https://t.co/2YxmMnjMMz pic.twitter.com/so4aAiwxIn — ABC News (@ABC) June 6, 2025

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, o Τραμπ εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να ξεφορτωθεί το Tesla του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι «δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα» για… ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Εννοείς τον άνθρωπο που έχει χάσει τα λογικά του;» ρώτησε τον ρεπόρτερ του ABC. «Δεν σκέφτομαι καν τον Ίλον. Έχει πρόβλημα. Ο καημένος έχει πρόβλημα», είπε στο CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε «να μην θύμωσε, ούτε καν να ανησυχούσε» για την κλιμακούμενη διαμάχη του με τον Ίλον Μασκ.

Το Politico είχε αναφέρει ότι οι δυο άνδρες θα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία εντός της ημέρας μετά την πρωτοφανή δημόσια σύγκρουση της Πέμπτης, κάτι που διαψεύστηκε.

Σύμφωνα με το Politico, την επικοινωνία των δύο πλευρών προγραμμάτισαν βοηθοί του Λευκού Οίκου, αφού προσπάθησαν να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να μετριάσει τις δημόσιες επικρίσεις προς τον Μασκ προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της κόντρας. Τη νύχτα της Πέμπτης, λέγεται επικράτησε συναγερμός στον Λευκό Οίκο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμμέσως απάντησε στην κριτική του μεγιστάνα ότι το χρέος της αμερικανικής οικονομίας εκτινάσσεται:

«Οι τιμές έχουν μειωθεί, το εισόδημα έχει αυξηθεί, τα σύνορά μας είναι κλειστά, η βενζίνη είναι ΦΘΗΝΗ, ο πληθωρισμός είναι ΝΕΚΡΟΣ — Η χώρα μας ΑΝΘΙΖΕΙ! Οι εταιρείες εισρέουν στην Αμερική όπως ποτέ άλλοτε!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΥΤΗ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΚΡΥΑ ΣΑΝ ΠΑΓΟΣ! ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ. ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ!» πρόσθεσε λίγο αργότερα.

Εμφύλιος πόλεμος στην αμερικανική ελίτ

«Τεκτονική» σύγκρουση, που απελευθερώνει τεράστιες δυναμικές και αποκαλύπτει δυσώδη παρασκήνια βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, μετά την αποχώρηση του Έλον Μασκ από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με αιτία -σύμφωνα με τους γνωρίζοντες- τον περιβόητο χρυσό θόλο των ΗΠΑ αξίας 175 δισ. δολαρίων που δεν δόθηκε στην εταιρία του μεγιστάνα της Τεχνολογίας.

Το άλλοτε αχώριστο δίδυμο της αμερικανικής ελίτ, ανταλλάσσει τοξικότητα και κατηγορίες, με τον Mr Tesla, να ρίχνει τη «βόμβα» του» μέσα από την πλατφόρμα Χ, αναφέροντας πως «Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν. Γι’ αυτό δεν δημοσιοποιήθηκαν (τα ονόματα)»

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λεβίτ, έδωσε μια «χλιαρή απάντηση» στις κατηγορίες του Μασκ. «Πρόκειται για ένα ατυχές επεισόδιο από τον Ίλον, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με το ‘μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο’ επειδή δεν περιλαμβάνει τις πολιτικές που ήθελε», δήλωσε η ίδια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το BBC, μια πηγή που γνωρίζει το θέμα απέρριψε τους ισχυρισμούς του Μασκ για τον Τραμπ και τον Επστάιν ως κάτι το μη καινούργιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα τους φακέλους του Επστάιν με το όνομα του Τραμπ.

Όμως, ο Μασκ δεν σταμάτησε εκεί αλλά έθεσε και θέμα αλλαγής προέδρου, προκρίνοντας τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για την θέση του Τραμπ.

Ο πρώην ένθερμος υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου δεν δίστασε να ανοίξει πριν λίγες ώρες και δημοψήφισμα στην πλατφόρμα του για δημιουργία νέου κόμματος.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Η απάντηση του Τραμπ ήρθε από τον Λευκό Οίκο όταν εκμεταλλεύτηκε την παρουσία καμερών που είχαν έρθει να καλύψουν τη συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο, και απάντησε ανοιχτά στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με ελληνικούς υπότιτλους:

Δείτε επίσης το ρεπορτάζ που μετέδωσε το δίκτυο ΑΒC:

Το φορολογικό νομοσχέδιο ως «αηδιαστικό έκτρωμα»

Αναφερόμενος στα σχόλια του Ελον Μασκ που είχε χαρακτηρίσει «αηδιαστικό έκτρωμα» το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε πως πρόκειται για ένα «εκπληκτικό» σχέδιο και πέρασε στην «αντεπίθεση» προκαλώντας, με τη σειρά του, νέα «πυρά» από τον Μασκ, που μέσα σε λίγες ώρες έφτασε στο σημείο να ζητά πρόταση μομφής κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Call your Senator,

Call your Congressman, Bankrupting America is NOT ok! KILL the BILL — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025

Ο Μασκ απάντησε θετικά στην προοπτική, σε ανάρτησή χρήστη του X που έγραφε: «Πρόεδρος εναντίον Ελον. Ποιος θα κερδίσει; Ποντάρω τα λεφτά μου στον Ελον… Ο Τραμπ πρέπει να καθαιρεθεί και να τον αντικαταστήσει ο Τζέι Ντι Βανς».

Ο δισεκατομμυριούχος έθεσε μία δημοσκόπηση στο προφίλ του με ερώτημα: «Είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να εκπροσωπεί πραγματικά το 80% της μεσαίας πλειοψηφίας;». Μέσα σε τρεις ώρες, σχεδόν 1,8 εκατομμύρια χρήστες έχουν απαντήσει, με το 82,1% να εμφανίζεται θετικό.

«Είναι εκνευρισμένος επειδή αποσύραμε την οδηγία για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, από το Οβάλ Γραφείο, λέγοντας πως ο Ελον Μασκ γνώριζε εξ αρχής τις λεπτομέρειες.

«Δεν ξέρω αν θα εξακολουθήσουμε να έχουμε μια εξαιρετική σχέση», σχολίασε ο Τραμπ προσθέτοντας: «Είπαμε όχι, στην επιλογή του Μασκ για τη NASA».

Επέμεινε, δε, πως θα είχε κερδίσει στην εκλογική κούρσα και χωρίς τον Μασκ και δήλωσε «απογοητευμένος»: «Δεν έχει πει κάτι άσχημο για μένα, αλλά αυτό θα ακολουθήσει», φάνηκε να προεξοφλεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ενήμερος για τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, ο Μασκ αντέδρασε με αναρτήσεις του στο X κατηγορώντας τον Τραμπ για «αχαριστία» και προσθέτοντας με βεβαιότητα: «Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές».

Μάλιστα έσπευσε να διαψεύσει τον πρόεδρο λέγοντας πως, όσο συνεργαζόταν με τον Τραμπ, ουδέποτε είχε λάβει στα χέρια του το επίμαχο νομοσχέδιο που καταδίκασε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Μασκ υποστήριξε πως το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκεται στην υπόθεση Επσταϊν. «Ωρα να ρίξουμε τη μεγάλη βόμβα: ο Τραμπ είναι στους φακέλους του Επσταϊν. Αυτή είναι η πραγματική αιτία που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Να έχεις μια όμορφη μέρα, Ντ. Τζ. Τρ!»

Τα συμβόλαια του Έλον

Η κόντρα συνεχίστηκε και με νέα ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social: «Ο ευκολότερος τρόπος να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια δολάρια από τον προϋπολογισμό μας είναι να τερματίσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τα συμβόλαια του Ελον».

Ο ρόλος του Μπάνον – Ζητάει απέλαση του Έλον Μασκ

Και ενώ η δημόσια κόντρα μεταξύ Τραμπ και Μασκ εντείνεται, ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον παρότρυνε τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάσει το μεταναστευτικό καθεστώς του μεγιστάνα της τεχνολογίας, ακόμη και απελαύνοντάς τον.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη διαδικτυακή εκπομπή «Bannon’s War Room», ο Μπάνον κατακεραύνωσε τον πρώην επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Λευκού Οίκου.

«Ο Έλον Μασκ είναι παράνομος και πρέπει να φύγει», δήλωσε ο Μπάνον. «Είναι παράνομος; Απελάστε τον αμέσως».

Ο Στίβ Μπάνον, δήλωσε επίσης ότι συμβουλεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει όλα τα κρατικά συμβόλαια του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας και να ξεκινήσει πολλαπλές έρευνες εναντίον του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

«Θα πρέπει να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το μεταναστευτικό του καθεστώς, διότι είμαι της βαθιάς πεποίθησης ότι είναι παράνομος αλλοδαπός και θα πρέπει να απελαθεί αμέσως από τη χώρα», δήλωσε ο Μπάνον, που σήμερα λειτουργεί ως ισχυρός εξωτερικός σύμμαχος και άτυπος σύμβουλός του.

Οι εταιρείες του Μασκ έχουν λάβει δισεκατομμύρια σε ομοσπονδιακά συμβόλαια όλα αυτά τα χρόνια και το 2023, οι εταιρείες του είχαν υποσχεθεί 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 100 διαφορετικές συμβάσεις με 17 ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ο Μπάνον δήλωσε ότι η διοίκηση Τραμπ θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τη χρήση ναρκωτικών από τον Μασκ, όπως ανέφεραν οι New York Times, και την προσπάθειά του να λάβει απόρρητη ενημέρωση για την Κίνα από το Πεντάγωνο.

Η άδεια ασφαλείας του Μασκ θα πρέπει να ανασταλεί κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, πρόσθεσε.

Τεράστιες απώλειες για την μετοχή της Tesla

Στο μεταξύ, ο οικονομικός αντίκτυπος της «τιτανομαχίας» Τραμπ και Μασκ αποτυπώνεται και στην μετοχή της Tesla, που καταγράφει τεράστιες απώλειες.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε την Πέμπτη, πυροδοτούμενος από πτώση στη μετοχή της Tesla που ξεπέρασε το 16%, μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ελον Μασκ.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο οι απώλειες για την Tesla αγγίζουν αυτή την ώρα τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, σε νεότερες δηλώσεις του στο Politico, σχετικά με το «διαζύγιο» με τον Μασκ, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ω, είναι εντάξει, πάει πολύ καλά, ποτέ δεν ήταν καλύτερα».