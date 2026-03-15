Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι δεν είναι έτοιμος να κλείσει συμφωνία με το Ιράν επειδή «οι όροι δεν είναι ακόμη αρκετά καλοί», χωρίς να διευκρινίζει εάν αναφέρεται στα πυρηνικά, στα Στενά του Ορμούζ ή στο προηγούμενο αίτημά του για παράδοση άνευ όρων της Τεχεράνης. Όσον αφορά στην ηγεσία του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα μπορεί να μην είναι ζωντανός αλλά χαρακτήρισε «φήμη» τα δημοσιεύματα για τον θάνατό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το ιρανικό νησί Χαργκ, πρόσθεσε όμως ότι «μπορεί να το πλήξουμε για μερικές ακόμα φορές απλώς για διασκέδαση».

«Oι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν ολοσχερώς τις ιρανικές ακτές»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο NBC News ότι και άλλες χώρες θα παρέμβουν για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν θέλω να κατονομάσω ποιες χώρες. Αλλά μπορείτε να μαντέψετε και υπάρχουν χώρες που θα σας εκπλήξουν», ανέφερε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν να διατηρηθεί ανοιχτή η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός, λέγοντας ότι ελπίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και «άλλοι» θα παρέμβουν.

«Ακούω ότι δεν είναι ζωντανός, και αν είναι, θα έπρεπε να κάνει κάτι πολύ έξυπνο για τη χώρα του, και αυτό είναι η παράδοση… Κάποιοι από αυτούς νομίζουν ότι είναι ζωντανός αλλά πολύ άσχημα τραυματισμένος.», ανέφερε για την τύχη του Μοτζτάμπα Χαμενεϊ. Mια ημέρα αφότου ο Πιτ Χέγσεθ, ο Aμερικανός υπουργός Πολέμου, δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης πιθανότατα «παραμορφώθηκε» μετά τον τραυματισμό του σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, ενώ η ιρανική τηλεόραση διάβασε μια δήλωση που του αποδόθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην οποία ορκίστηκε να συνεχίσει να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει καταφέρει να τον δείξει, εκτός από παρουσιαστή που διάβασε μία δήλωσή του», ανέφερε.

Πηγή: NBC