Ολοκληρώθηκε στις 01:15 π.μ. τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) το πρώτο μέρος της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, μεταξύ του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συνάντηση των δύο πλανηταρχών, των επιτελείων τους και των μεταφραστών τους κράτησε κάτι λιγότερο από τρεις ώρες. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων και των αντιπροσωπειών τους, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι δύο πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασαν στις 02:00 πμ. στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, για τις πρώτες δηλώσεις.

Πρώτος τον λόγο πήρε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που μίλησε για εξαιρετική πρόοδο στις συζητήσεις των δυο χωρών, μιλώντας για μια κατ’ αρχήν συμφωνία σε αρκετά ζητήματα ως προς το ουκρανικό ζήτημα ενώ χαρακτήρισε την Ουκρανία αδελφό κράτος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος ων ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του πως δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία σήμερα, αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος. «Υπήρξαν κάποια πολλά σημαντικά ζητήματα που συμφωνήσαμε αλλά και κάποια λίγα που διαφωνήσαμε» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, γνωστοποιώντας ακολούθως ότι θα τηλεφωνήσει στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για ό,τι συμφωνήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δείτε τη 12λεπτη συνέντευξη Τύπου των δύο προέδρων Πούτιν και Τραμπ

Αναλυτικά οι δηλώσεις των δύο ηγετών

Ντόναλντ Τραμπ: «Συμφωνήσαμε σε κάποια πολλά σημεία σε κάποια άλλα δεν συμφωνήσαμε, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόοδος. Θα καλέσω του Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τον ενημερώσω για τη σημερινή συνάντηση και τι συμφωνήσαμε με τον Ρώσο πρόεδρο και τους υπουργούς. Θέλουμε να αναπτυχθεί και η οικονομική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Σήμερα ήταν πολύ σημαντική η συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν όπως και η συζήτηση που είχαμε. Στο παρελθόν είχαμε κάποιες δύσκολες συναντήσεις. Σήμερα τις ξεπεράσαμε ο πρόεδρος Πούτιν έχει καλή αντίληψη. Εγώ θα κάνω κάποια τηλεφωνήματα για να ενημερώσω τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για όσα συζητήσαμε και όσα συμφωνήσαμε. Επαναλαμβάνω ότι συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά σημεία, σε κάποια λίγα δεν συμφωνήσαμε αλλά έχουμε καλές προοπτικές για να συμφωνήσουμε στο μέλλον. Η ουσία είναι ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε ένα τέλος στην απώλεια ανθρώπινων ζωών” τόνισε ο Ντ. Τραμπ κι ακολούθως απευθυνόμενος στον ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν του είπε:

«Σε ευχαριστώ πρόεδρε, ελπίζω να βρεθούμε ξανά σύντομα», για να λάβει την απάντηση, από τον Ρώσο πρόεδρο. «την επόμενη φορά να βρεθούμε στη Μόσχα», του απάντησε χαμογελώντας ο Πούτιν.

«Ίσως αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, θα το δούμε…» ανταπάντησε ο Τραμπ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: «Οι συνομιλίες μας διεξήχθησαν σε θετικό και αμοιβαίο επίπεδο μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλάσκα. Ήταν απολύτως λογικό να συναντηθούμε εδώ, αφού οι χώρες μας είναι γείτονες. Όταν συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Τραμπ του είπα: «Καλησπέρα αγαπητέ γείτονα, χαίρομαι μια να σε βλέπω υγιή και δυνατό. Μας χωρίζει ο Βερίγγειος πορθμός. Η Αλάσκα έχει να κάνει άλλωστε με την κοινή ιστορία Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην Αλάσκα είναι πολύ ζωντανή η ρωσική ιστορία. Υπάρχουν εκκλησίες με ρωσικά ονόματα. Εδώ δημιουργήθηκε η συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και γιορτάσαμε μαζί την κοινή νίκη. Υπάρχει και ένα νεκροταφείο Ρώσων πιλότων εδώ. Θέλουμε ευχαριστήσουμε την Αμερικανική κυβέρνηση που φροντίζει το νεκροταφείο. Οι δύο χώρες διευκόλυναν η μια την άλλη στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο», δήλωσε αρχικά ο Ρώσος πρόεδρος και στη συνέχεια πέρασε στο βασικό θέμα των συζητήσεων το ουκρανικό ζήτημα.