Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανική πρωτεύουσα μετά το Σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο… εξακολουθούν να το θέλουν, και το κατέστησαν σαφές την προηγούμενη νύχτα. Ο στρατός τους έχει εξαφανιστεί και οι πύραυλοί τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. Η ικανότητα κατασκευής πυραύλων και drones έχει σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί».