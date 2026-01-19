Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα».

Στην επιστολή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

“Αγαπητέ Γιόνας,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι έθεσα τέλος σε οκτώ πολέμους και πλέον, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη, αν και αυτή θα παραμένει πάντοτε κυρίαρχη προτεραιότητα. Πλέον, όμως, μπορώ να εξετάζω και το τι είναι καλό και προσήκον για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Δανία δεν είναι σε θέση να προστατεύσει το εν λόγω έδαφος από τη Ρωσία ή την Κίνα, και, εξάλλου, για ποιον λόγο διαθέτει «δικαίωμα κυριότητας» επ’ αυτού; Δεν υφίστανται γραπτά έγγραφα· πρόκειται απλώς για το γεγονός ότι ένα πλοίο αποβιβάστηκε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, ενώ και εμείς είχαμε πλοία που αποβιβάστηκαν στην ίδια περιοχή.

Έχω προσφέρει περισσότερα στο ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο άτομο από την ίδρυσή του και, πλέον, το ΝΑΤΟ οφείλει να πράξει κάτι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κόσμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής εάν δεν διαθέτουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας.

Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος

DJT“»

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε νωρίτερα νέα πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Επιβεβαιώνοντας στην νορβηγική εφημερίδα Aftenposten την επιστολή του Αμερικανού προέδρου, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας ανέφερε:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για μήνυμα που έλαβα χθες το απόγευμα από τον πρόεδρο Τραμπ. Εστάλη ως απάντηση σε σύντομο μήνυμα που του είχα αποστείλει νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκ μέρους εμού και του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Στο μήνυμά μας προς τον Τραμπ, εκφράσαμε τη θέση μας κατά της αύξησης των δασμών που επέβαλε στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και άλλες επιλεγμένες χώρες», γράφει ο Στέρε σε SMS προς την εφημερίδα Aftenposten.

Τονίσαμε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της ανταλλαγής δηλώσεων και ζητήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ, του Στουμπ και εμού εντός της ημέρας. Η απάντηση του Τραμπ ήρθε πολύ σύντομα μετά την αποστολή του μηνύματός μας. Ήταν επιλογή του ίδιου του Τραμπ να κοινοποιήσει το μήνυμα σε άλλους ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ», συνεχίζει.