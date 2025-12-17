Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Την πλήρη στήριξή του προς την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, επανέλαβε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε συνέντευξή της στο περιοδικό Vanity Fair, όπου η ίδια έκανε λόγο για μια «προσωπικότητα αλκοολικού» αναφερόμενη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Μιλώντας στη New York Post, ο Τραμπ έσπευσε να διευκρινίσει ότι το σχόλιο της Γουάιλς δεν τον αιφνιδίασε ούτε τον ενόχλησε, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για κάτι που ο ίδιος έχει πει επανειλημμένα για τον εαυτό του.

«Δεν πίνω αλκοόλ, αυτό είναι γνωστό σε όλους. Έχω πει πολλές φορές όμως ότι αν έπινα, θα είχα μεγάλες πιθανότητες να γίνω αλκοολικός. Έχω μια έντονα εθιστική, κτητική προσωπικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι τυχερός που δεν πίνω»

Ο πρόεδρος επανήλθε στο ίδιο θέμα, τονίζοντας ότι θεωρεί τον εαυτό του «τυχερό» που δεν καταναλώνει αλκοόλ.

«Το έχω πει ξανά και ξανά. Αν έπινα, θα μπορούσε να συμβεί. Έχω αυτόν τον τύπο προσωπικότητας, εθιστικό. Το λέω εδώ και χρόνια», δήλωσε, αποδίδοντας τη φράση της Γουάιλς περισσότερο ως περιγραφή παρά ως κριτική.

Σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη στο Vanity Fair, ο Τραμπ είπε ότι δεν την έχει διαβάσει και δεν έκρυψε την έντονη δυσφορία του για το περιοδικό.

«Δεν το διάβασα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν διαβάζω το Vanity Fair», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, από όσα του μετέφεραν, η συνέντευξη ήταν «γεμάτη λάθη» και «σκόπιμα παραπλανητική».

Επίθεση στο Vanity Fair

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε και σε ευθεία επίθεση στο έντυπο, αμφισβητώντας την αξιοπιστία και την απήχησή του.

«Αν ξέρει κανείς τη δημοσιογράφο και αν ξέρει το Vanity Fair, τότε ξέρει ότι το περιοδικό έχει χάσει τον δρόμο του. Και τους αναγνώστες του επίσης», είπε.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα που σχολίασαν τη συνέντευξη, η Σούζι Γουάιλς επιχείρησε να σκιαγραφήσει το προφίλ του Τραμπ ως ενός ανθρώπου με έντονη αυτοσυγκέντρωση και πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι η αποχή του από το αλκοόλ είναι συνειδητή επιλογή, ακριβώς λόγω αυτής της προσωπικότητας. Το απόσπασμα ωστόσο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς απομονώθηκε από το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν εξακολουθεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Γουάιλς, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός:

«Είναι φανταστική», απάντησε, κλείνοντας κάθε συζήτηση περί ρήγματος στις σχέσεις τους.