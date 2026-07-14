Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβάλει τέλος 20% στα φορτία των πλοίων που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, επειδή η χώρα του αναμένεται να κλείσει εμπορικές συμφωνίες.

Όπως ανέφερε, μετά από «εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες» με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισε να αντικαταστήσει το μέτρο με νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των κρατών του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ έγραψε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Θα επιβάλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο που σχετίζεται με το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το πετρέλαιο ρέει περισσότερο από ποτέ, χάρη στην εκπληκτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και στον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Χάρη σε αυτούς και σε όλα τα μέλη του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο – και μάλιστα με διαφορά – τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά για όλη τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση το Ιράν. Και αυτό εξαιτίας της ηγεσίας του, που ψεύδεται, είναι βίαιη και κακόβουλη και οδηγεί τη χώρα στον δρόμο της ολοκληρωτικής καταστροφής.

Θα επιβάλουμε, επομένως, πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικά φορτία.

Έπειτα από ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω τη χρέωση για αποζημίωση 20% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, τις οποίες θα κάνουν στις ΗΠΑ διάφορα κράτη του Κόλπου.

Οι επενδύσεις αυτές θα είναι τεράστιες, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά επωφελείς και για τις ίδιες τις χώρες και για το μέλλον τους.

Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε ήδη τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία. Οι νέες αυτές επενδύσεις, όμως, θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το ποσό αυτό και θα δούμε εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και εξοπλισμό να κατακλύζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας επιπλέον εκατομμύρια καλά αμειβόμενες αμερικανικές θέσεις εργασίας.

Η Αμερική κερδίζει ξανά, όπως ποτέ άλλοτε.

Οι ημέρες κατά τις οποίες το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 52.000 διαδηλωτές, έχουν τελειώσει. Και, το σημαντικότερο, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»