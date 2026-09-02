Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν «δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιχειρούσε να επαναφέρει σε λειτουργία συστήματα ραντάρ και πυραυλικές εγκαταστάσεις που είχαν υποστεί πλήγματα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιχείρησαν να αναπτύξουν πύραυλο σχεδιασμένο για την πόντιση ναρκών, τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέστρεψαν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνάντησή του με εκπροσώπους του πετρελαϊκού και ενεργειακού τομέα, σημειώνοντας ότι συζήτησε το ζήτημα των υψηλών περιθωρίων κέρδους και εξέφρασε την επιθυμία του να περιοριστούν οι τιμές της βενζίνης για τους καταναλωτές.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν οι συνθήκες θα είναι ώριμες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον ανόητο πόλεμο», τόνισε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας παράλληλα το, όπως το χαρακτήρισε, «τεράστιο επίπεδο εχθρότητας» που υπάρχει μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά τις δυσκολίες, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι διαπιστώνει «νέα δυναμική» στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο πόλεμος ενδέχεται να ολοκληρωθεί σύντομα.