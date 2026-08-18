Σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη (18/8) ότι δεν γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ εξακολουθεί να ισχύει σε πλήρη ισχύ.

«Δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργούν. Όλες οι νάρκες νερού έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο.

Αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, την άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, δήλωσε ο Γκαλιμπάφ στο ιρανικό κοινοβούλιο.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του για ανακήρυξη των Στενών του Ορμούζ ως αμερικανική επικράτεια, μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Ειδικότερα, στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται το Ορμούζ ως αμερικανική επικράτεια.