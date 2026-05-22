Την απόφασή του να μην παρευρεθεί στην τελετή γάμου του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ανακοίνωσε επίσημα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

O πρόεδρος των ΗΠΑ επικαλέστηκε ανειλημμένες υποχρεώσεις και κρίσιμα κυβερνητικά ζητήματα που τον κρατούν στην Ουάσιγκτον.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου εξέφρασε τη λύπη του για αυτή την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι παρά την έντονη επιθυμία του να βρεθεί στο πλευρό του γιου του και της μέλλουσας συζύγου του, Μπετίνα Άντερσον, οι τρέχουσες συνθήκες και το καθήκον του απέναντι στη χώρα καθιστούν επιβεβλημένη την παραμονή του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Σημειώνεται πως η γαμήλια τελετή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε ένα μικρό, ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Αν και ο εκπρόσωπος του γαμπρού δεν προχώρησε σε κάποιο άμεσο σχόλιο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προϊδεάσει τους δημοσιογράφους για τη δυσκολία της μετακίνησής του, σημειώνοντας ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κακή λόγω των ανοιχτών διεθνών μετώπων, κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στις εξελίξεις με το Ιράν.

Η νύφη, Μπετίνα Άντερσον, αποτελεί γνωστή προσωπικότητα της κοσμικής ζωής του Παλμ Μπιτς, ενώ για τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος.

Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος για δώδεκα χρόνια με την πρώην ηθοποιό και μοντέλο Βανέσα, με την οποία έχει αποκτήσει πέντε παιδιά και από την οποία χώρισε το 2018.

Στη συνέχεια, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου διατηρούσε μακροχρόνιο δεσμό και είχε αρραβωνιαστεί την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια και νυν πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, μια σχέση που ολοκληρώθηκε οριστικά το 2024.