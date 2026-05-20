Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την Τετάρτη το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε «πολύ σημαντική στιγμή» τη δίωξη που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταρρέει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κονέκτικατ.

Αναφερόμενος στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είχε διαδεχτεί στην ηγεσία της Κούβας τον αδερφό του, Φιντέλ, ο Τραμπ δήλωσε πως «είναι μια πολύ σημαντική στιγμή… όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους».

Ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών με Κουβανούς εξόριστους, το 1996, από μαχητικό της κουβανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Την εποχή εκείνη ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.