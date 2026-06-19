Συνεχίζεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7 ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο της G7 στον Εβιάν και οτι «τη λυπήθηκε».