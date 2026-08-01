Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social, ότι διαφωνεί με τα συμπεράσματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οποία η αποκόλληση της ειδικής επένδυσης που έγινε σε διάφορα σημεία στην πρόσφατα ανακαινισμένη τεράστια ορθογώνια δεξαμενή με το ήρεμο νερό μπροστά από το Μνημείο Λίνκολν στην Ουάσιγκτον, προκλήθηκε από ελαττωματική εγκατάσταση και όχι από βανδαλισμό.

«Διαφωνώ 100% με την Τζανίν Πίρο, την Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, σχετικά με την δεξαμενή. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν. Για μένα, ήταν μια καθαρή περίπτωση ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

I disagree 100% with Jeanine Pirro, the U.S. Attorney for the District of Columbia, on the Reflecting Pool. I don’t know what she was thinking? To me, it was a pure case of VANDALISM, that included the grass, which had a big 86 47 emblazoned in giant letters on it, and other… pic.twitter.com/096AQv5VBe — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 1, 2026

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο χθες, η Πίρο και ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Μάικλ Σπενς ζήτησαν από τον δικαστή να αποσύρει την αγωγή της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Ντέιβιντ Χερν, 67 ετών, πρώην Ολυμπιονίκη, τον οποίο είχε κατηγορήσει για βανδαλισμό της δεξαμενής, η οποία έχει καταστεί σημείο τριβής στο πλαίσιο των προσπαθειών του Τραμπ να αναδιαμορφώσει την Ουάσιγκτον.

Στην ανακαινισμένη δεξαμενή είχαν αναπτυχθεί συστάδες φυκιών που χρωμάτιζαν το νερό πράσινο, ενώ κομμάτια της μπλε επένδυσης είχαν ξεκολλήσει.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δεχθεί επικρίσεις για την ανακαίνιση της δεξαμενής που στοίχισε 14,7 εκατομμύρια δολάρια, είχε επανειλημμένα αποδώσει τα προβλήματα σε βανδάλους που, όπως ισχυριζόταν, είχαν σαμποτάρει σκόπιμα το έργο.

Στην αγωγή που κατέθεσαν την Παρασκευή, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα τελευταία έγγραφα που έλαβαν από το Υπουργείο Εσωτερικών «υποδείκνυαν μια βεβιασμένη και ελαττωματική διαδικασία εγκατάστασης, με επαναλαμβανόμενες αστοχίες της επένδυσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, καθώς και εκτεταμένη αποκόλληση της επένδυσης σε ολόκληρη την δεξαμενή».