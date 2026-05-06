Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι, κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συμφωνήθηκε προσωρινή παύση του σχεδίου «Project Freedom» που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη «σημαντική στρατιωτική επιτυχία» που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά του Ιράν, αλλά και με την πρόοδο προς μια συνολική και οριστική συμφωνία με εκπροσώπους της Τεχεράνης.

Το σχέδιο «Project Freedom», είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα και στόχευε στη διευκόλυνση της διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, όπου, σύμφωνα με αναφορές, το Ιράν έχει ενισχύσει τον έλεγχό του ως απάντηση στις επιθέσεις που έχει δεχθεί.

«Έχουμε συμφωνήσει αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα ανασταλεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, στο πλαίσιο της πίεσης προς την Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, την τεράστια στρατιωτική επιτυχία που έχουμε σημειώσει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και, επιπλέον, το γεγονός ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πλήρους και τελικής συμφωνίας με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom (Η Διάβαση Πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ) θα τεθεί σε αναστολή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η Συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.»