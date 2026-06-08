Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας έπειτα από μια επεισοδιακή τηλεοπτική συνέντευξη στο NBC, την οποία διέκοψε αιφνιδιαστικά ύστερα από έντονη αντιπαράθεση με την παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ.

Η συνέντευξη, που μεταδόθηκε από την εκπομπή «Meet the Press», εξελίχθηκε σε σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και της δημοσιογράφου, όταν η τελευταία αμφισβήτησε επανειλημμένα τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί εκλογικής νοθείας στις εκλογές, ζητώντας του να παρουσιάσει αποδείξεις.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικής εκδήλωσης στο Ουισκόνσιν, όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι συνεχείς διακοπές λόγω βροχής είχαν ήδη δημιουργήσει ένα δύσκολο περιβάλλον για τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Ωστόσο, η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε από τα ζητήματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής και επικεντρώθηκε στις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες του Τραμπ για «στημένες» εκλογές.

WOW — Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged “You’re either crooked or you’re stupid. Let’s call it quits. Because I’ve had enough. Thank you darling,” he tells her.” “I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Η ερώτηση που πυροδότησε την έκρηξη Τραμπ

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Γουέλκερ ζήτησε από τον Τραμπ να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020, αλλά και η εκλογική διαδικασία στην Καλιφόρνια, ήταν «νοθευμένες».

«Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω», απάντησε ο πρόεδρος, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι αυτό δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο.

Η συζήτηση έγινε ακόμη πιο αντιπαραθετική, όταν ο Τραμπ υποστήριξε ότι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνιας αποτελεί ένδειξη παρατυπιών.

Όταν η παρουσιάστρια επανήλθε ζητώντας συγκεκριμένες αποδείξεις, ο Τραμπ στράφηκε προσωπικά εναντίον της.

«Είναι διεφθαρμένοι, όπως κι εσύ είσαι διεφθαρμένη», είπε αρχικά. Όταν η Γουέλκερ αντέδρασε λέγοντας ότι δεν είναι διεφθαρμένη, ο πρόεδρος συνέχισε: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη».

Η φράση αυτή έγινε αμέσως πρώτο θέμα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με αρκετά δίκτυα και εφημερίδες να τη χαρακτηρίζουν μία από τις πιο προσωπικές επιθέσεις του Τραμπ εναντίον δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

«Έχω χορτάσει» – Η αποχώρηση από το πλατό

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ έβαλε ο ίδιος τέλος στη συνέντευξη.

«Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ αγαπητή μου, να περάσεις καλά», είπε προς τη δημοσιογράφο, πριν σηκωθεί από τη θέση του και αποχωρήσει από το σημείο της συνέντευξης.

Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συζήτηση, υπενθυμίζοντάς του ότι είχε ταξιδέψει στο Ουισκόνσιν για τη συνέντευξη. Ο Τραμπ απάντησε ότι της είχε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο και πρόσθεσε πως είχε καθίσει «μία ώρα στη βροχή».

Πριν αποχωρήσει, εξαπέλυσε ακόμη μία επίθεση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης:

«Θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον Τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο Τύπο».

Παράλληλα χαρακτήρισε το NBC, αλλά και άλλα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα ABC, CBS και CNN, «διεφθαρμένα» και «μονόπλευρα».

Το Ιράν και το «αντι-οπλοποίηση» ταμείο

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε μόνο στις εκλογές. Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν και ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο χρηματοδότησης ύψους περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ο Τραμπ έχει περιγράψει ως «ταμείο κατά της εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης».

Η Γουέλκερ πίεσε τον πρόεδρο να εξηγήσει εάν σκοπεύει να αποζημιώσει πρόσωπα που διώχθηκαν για την υπόθεση της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, με τον Τραμπ να υπερασπίζεται την απόφαση για αποζημιώσεις και να υποστηρίζει ότι πολλοί άνθρωποι καταστράφηκαν άδικα από τις δικαστικές διώξεις.

Η παρουσιάστρια αντέτεινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν πολλούς από τους ισχυρισμούς του, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συγκρούεται με δημοσιογράφους

Το επεισόδιο με την Κρίστεν Γουέλκερ δεν αποτελεί εξαίρεση στην πολιτική διαδρομή του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πρώτη του προεκλογική εκστρατεία το 2016 μέχρι και σήμερα, έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με δημοσιογράφους, τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες που θεωρεί εχθρικά προς τον ίδιο.

Χαρακτηριστική ήταν η πολυετής αντιπαράθεσή του με τον δημοσιογράφο του CNN, Jim Acosta, τον οποίο είχε αποκαλέσει «αγενή άνθρωπο» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο το 2018, οδηγώντας μάλιστα προσωρινά στην αφαίρεση της δημοσιογραφικής του διαπίστευσης.

Ανάλογη ένταση είχε σημειωθεί το 2020 στη συνέντευξή του με τη δημοσιογράφο Lesley Stahl της εκπομπής «60 Minutes», όταν ο Τραμπ διέκοψε τη συζήτηση και αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, καταγγέλλοντας προκατειλημμένη αντιμετώπιση.

Επανειλημμένα έχει επιτεθεί επίσης σε δημοσιογράφους του CNN, των New York Times και της Washington Post, ενώ έχει χαρακτηρίσει τα μέσα ενημέρωσης «fake news» και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και «εχθρούς του λαού» («enemies of the people»), διατυπώσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από δημοσιογραφικές οργανώσεις στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Για τους επικριτές του, η τακτική αυτή αποτελεί προσπάθεια απονομιμοποίησης του Τύπου όταν οι ερωτήσεις γίνονται πιεστικές ή αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του. Οι υποστηρικτές του, αντίθετα, θεωρούν ότι ο Τραμπ αντιπαρατίθεται σε μέσα ενημέρωσης τα οποία αντιμετωπίζουν εχθρικά τον ίδιο και τις πολιτικές του.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα σύγκρουση με το NBC προστίθεται σε μια μακρά λίστα επεισοδίων που έχουν διαμορφώσει τη θυελλώδη σχέση του Αμερικανού προέδρου με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, μια σχέση που εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας και της πολιτικής του στρατηγικής.