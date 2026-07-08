Οριστικό τέλος στο πάγωμα της αποζημίωσης που οφείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρθρογράφο Ε. Τζιν Κάρολ, έβαλε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός καλείται πλέον να καταβάλει εκατομμύρια δολάρια στην πρώην δημοσιογράφο, σε συνέχεια της δικαστικής απόφασης του 2023 που τον έκρινε ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Συγκεκριμένα, ο περιφερειακός δικαστής του Μανχάταν, Λούις Κάπλαν, εξέδωσε εντολή για την αποδέσμευση περίπου 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ της Κάρολ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει την αρχική αποζημίωση των 5 εκατομμυρίων συν τους αναλογούντες τόκους. Μέχρι πρότινος, τα χρήματα παρέμεναν δεσμευμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό εν αναμονή της έφεσης του Τραμπ, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στα τέλη Ιουνίου. Σημειώνεται πως οι νομικές ομάδες των δύο πλευρών απέφυγαν να σχολιάσουν την τελευταία αυτή εξέλιξη.

Οι ισχυρισμοί Τραμπ περί «ανεπανόρθωτης βλάβης»

Πριν από την έκδοση της δικαστικής εντολής, η υπεράσπιση του Τραμπ είχε επιχειρήσει μια ύστατη προσπάθεια να μπλοκάρει τη διαδικασία. Με αίτημά τους, οι δικηγόροι του υποστήριζαν ότι η πλευρά της Κάρολ θα έπρεπε να περιμένει την κρίση μιας νέας προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το επιχείρημά τους βασιζόταν στον ισχυρισμό ότι αν η Κάρολ εισέπραττε τα χρήματα και τα δώριζε —όπως έχει δηλώσει ότι προτίθεται να κάνει— ο Τραμπ θα υφίστατο «μη ανακτήσιμη απώλεια» σε περίπτωση που δικαιωνόταν αργότερα. Παράλληλα, οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι η εκτέλεση της απόφασης θα κλόνιζε την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό της δικαιοσύνης, επαναφέροντας τις αιτιάσεις των υποστηρικτών του για «πολιτικά υποκινούμενη δίωξη».

Παρ’ όλα αυτά, η νέα αίτηση επανεξέτασης που κατέθεσε ο Τραμπ θεωρείται νομικά αδύναμη, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο σπάνια επιστρέφει σε υποθέσεις που έχει ήδη απορρίψει.

Το χρονικό μιας μακράς δικαστικής διαμάχης

Η δικαστική σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών, μετρά ήδη σχεδόν επτά χρόνια. Η 82χρονη σήμερα Κάρολ είχε καταγγείλει δημόσια τον 80χρονο Τραμπ για σεξουαλική επίθεση που έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του ’90, μέσα σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στο Μανχάταν.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αρνιόταν σταθερά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για μια «κατασκευασμένη απάτη» με σκοπό την προώθηση του βιβλίου της Κάρολ. Αν και το σώμα των ενόρκων δεν τον έκρινε ένοχο για βιασμό, του επέβαλε το 2022 την πρώτη αποζημίωση για κακοποίηση και δυσφήμιση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, πάντως, δεν είναι η μοναδική. Σε μια παράλληλη δίκη το 2024, ο Τραμπ καταδικάστηκε να πληρώσει επιπλέον 83,3 εκατομμύρια δολάρια στην Κάρολ για προσβλητικές δηλώσεις που είχε κάνει εναντίον της κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας το 2019. Αν και ο ίδιος επικαλέστηκε προεδρική ασυλία για να ακυρώσει την καταδίκη, το Εφετείο του Μανχάταν απέρριψε τους ισχυρισμούς του τον περασμένο Σεπτέμβριο.