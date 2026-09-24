Ομοσπονδιακός δικαστής έβαλε «φρένο» στον αποκλεισμό δημοσιογράφων των CNN, MS NOW και Politico, κρίνοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ είναι πιθανό να παραβιάζει το Σύνταγμα και διατάσσοντας την αποκατάσταση της πρόσβασής τους.

Η απόφαση του δικαστή Τιμ Κέλι συνιστά σημαντική δικαστική ήττα για τον Αμερικανό πρόεδρο και έρχεται στο πλαίσιο μιας από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις της κυβέρνησής του με τα μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη έπειτα από προσφυγή των τριών ειδησεογραφικών οργανισμών, οι οποίοι αμφισβήτησαν την απόφαση του Λευκού Οίκου να τους αποκλείσει από την πρόσβαση στους χώρους του, η οποία ανακοινώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι τα συγκεκριμένα μέσα δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να μεταδίδουν διαρκώς, όπως ανέφερε, «μυθοπλασίες και ψέματα». Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε να στηρίξει την απόφαση του αποκλεισμού, επικαλούμενο ζητήματα εθνικής ασφάλειας.