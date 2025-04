Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ηλικία 78 ετών είναι ο γηραιότερος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ στις ΗΠΑ και κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο είχε επικριθεί για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με την υγεία του, διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή πως είναι σε «εξαιρετική κατάσταση» μετά τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε.

«Γενικά, αισθάνθηκα πως ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Μια καλή καρδιά, μια καλή ψυχή, μια πολύ καλή ψυχή», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) κατά την πτήση από την Ουάσινγκτον προς τη Φλόριντα.

Trump: I’m in very good shape. Good heart. Good soul. Very good soul pic.twitter.com/W0p7EjJcC3

— Acyn (@Acyn) April 12, 2025