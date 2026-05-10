Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο «δύο επιπλέον εβδομάδες» για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε την Κυριακή (10/5).

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος παρέλαβε σήμερα την ιρανική απάντηση, μέσω των διαμεσολαβητών του Πακιστάν, και αναμένεται σύντομα η τοποθέτησή του.

Απαντώντας στην ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε εξάλλου ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλευάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

🔴Trump: İran’ı yendik ama işimiz bitmedi 📍İran’ın mağlup edildiğini söyledim ama bu işlerinin bittiği anlamına gelmez 📍2 hafta daha girip her bir hedefi vurabiliriz 📍Hedeflerin muhtemelen %70’ini vurduk 📍Vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var pic.twitter.com/hKAUJ7xu3E — İran Aktüel (@akt_iran) May 10, 2026

Η δημοσιοποίηση αυτής της συνέντευξης έγινε ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία έχει στόχο να τερματισθεί η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο (…) ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δημοσιογράφο.

«Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους. Είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν 70% απ’ αυτούς, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε (…), δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά», δήλωσε.

Ο Aμερικανός Πρόεδρος μίλησε εξάλλου για το ΝΑΤΟ, το οποίο συνέκρινε άλλη μια φορά με «χάρτινη τίγρη», διαμαρτυρόμενος ότι οι σύμμαχοί του δεν ήταν «εκεί για να βοηθήσουν».

