Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στις εξελίξεις σχετικά με το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ, προειδοποιώντας ότι θα είναι «δύσκολο» για εκείνον να επιβιώσει στη θέση του Πρωθυπουργού μετά τις τελευταίες «καταστροφικές ημέρες» για τη διακυβέρνηση του κόμματός του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται αυτή τη στιγμή ασφυκτικές πιέσεις να παραιτηθεί στον απόηχο των ολέθριων αποτελεσμάτων των Εργατικών στις τοπικές εκλογές, θα δυσκολευτεί να παραμείνει στην εξουσία, εκτός εάν «διορθώσει» την πολιτική του για τη μετανάστευση και την ενέργεια.

Συγκεκριμένα, όταν πιέστηκε να απαντήσει αν ο βρετανός πρωθυπουργός μπορεί να επιβιώσει, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Είναι δύσκολο, εκτός αν μπορέσει να διορθώσει τη μεταναστευτική πολιτική, όπου είναι αδύναμος, και να ξεκινήσει γεωτρήσεις, σταματώντας με τις ανεμογεννήτριες που προκαλούν παντού πανικό».

Η δριμεία αυτή αξιολόγηση έρχεται μία ημέρα μετά την παραίτηση του Γουές Στρίτινγκ από τη θέση του υπουργού Υγείας με μια επικριτική επιστολή προς τον Κιρ Στάρμερ και την ανακοίνωση του αντιπάλου για την ηγεσία, Άντι Μπέρναμ, ότι επιδιώκει την επιστροφή του στη Βουλή των Κοινοτήτων, μια κίνηση που αναμένεται ευρέως να ανοίξει τον δρόμο για την αμφισβήτηση του πρωθυπουργού.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει στο Ουέστμινστερ για να «κάνει την πολιτική να λειτουργήσει σωστά για τους ανθρώπους», αφού ο Τζος Σάιμονς, βουλευτής των Εργατικών στο Μέικερφιλντ, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί ώστε ο κ. Μπέρναμ να μπορέσει να «οδηγήσει στην αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα».

Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενα ερωτήματα σχετικά με την κατεύθυνση της κυβέρνησής του τους τελευταίους μήνες, όμως οι πιέσεις για παραίτησή του εντάθηκαν κατακόρυφα μετά τη βαριά ήττα των Εργατικών στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας.