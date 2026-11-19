Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη μετά τις συνομιλίες που είχε με τους ομολόγους του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι μια αμοιβαία συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αλλά ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτό.

“Μου αρέσει η ιδέα αυτή, αλλά από την άποψη της καθαρής διαπραγμάτευσης, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρος, να το κάνω”, δήλωσε ο Τραμπ τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters, καθώς επέστρεφε αεροπορικώς στην Ουάσινγκτον από την τριμερή σύνοδο κορυφής στην Κίνα.