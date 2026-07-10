Σαφείς και αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για την άμεση απάντηση των ΗΠΑ, σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε απόπειρα κατά της ζωής του, αποκάλυψε ότι έχει εκδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι αποτελεί μόνιμο στόχο της Τεχεράνης εδώ και αρκετά χρόνια. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, έχει ήδη καθορίσει το πλαίσιο των αντιποίνων που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ουάσιγκτον.

«Ισοπεδώστε τους» – Η σκληρή εντολή αντιποίνων

«Το όνομά μου βρίσκεται στο στόχαστρό τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα που καλούμαστε να διαχειριστούμε», σημείωσε ο Τραμπ, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια το περιεχόμενο των εντολών του: «Αν συμβεί το παραμικρό, η οδηγία είναι ξεκάθαρη: βομβαρδίστε τους σε βαθμό που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία».

Οι προειδοποιήσεις της Μοσάντ και το παρασκήνιο

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ως απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών (Μοσάντ) ενημέρωσε τις αντίστοιχες υπηρεσίες των ΗΠΑ για ένα νέο, εν εξελίξει σχέδιο των Ιρανών με στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν έχει λάβει γνώση για κάποιον άμεσο ή πρωτόγνωρο κίνδυνο. Όπως εξήγησε, η επιδίωξη του Ιράν να τον εξοντώσει δεν αποτελεί νέα είδηση, αλλά μια σταθερή απειλή που υφίσταται εδώ και χρόνια.