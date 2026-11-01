Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα στοχευμένα χτυπήματα σε ιρανικό έδαφος άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φωτογραφίζοντας ως πιθανό επόμενο στόχο την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση που είναι γνωστή ως «Βουνό της Αξίνας».

Μιλώντας το Σάββατο (31/10) σε δημοσιογράφους από την εξοχική του κατοικία στη Φλόριντα, υπογράμμισε την ανάγκη να εξουδετερωθούν ακόμη ένας ή δύο στόχοι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Πρέπει ακόμη να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μια ή δυο τοποθεσίες. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά».

Η τοποθεσία που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ουάσινγκτον εντοπίζεται στην επαρχία Ισφαχάν, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νότια της Τεχεράνης και πολύ κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ.

Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, το «Βουνό της Αξίνας» κρύβει στο εσωτερικό του δύο εκτεταμένα δίκτυα σηράγγων τα οποία αναπτύσσονται σε τόσο μεγάλο βάθος, που εκτιμάται ότι παραμένουν άτρωτα ακόμη και απέναντι στις ισχυρότερες αμερικανικές βόμβες, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την καταστροφή ενισχυμένων υπόγειων καταφυγίων.