Συνέντευξη τύπου παραχωρεί το βράδυ της Τρίτης (20/1) από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή, μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

«Έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα…»

«Ήταν μία εκπληκτική περίοδος», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στον πρώτο χρόνο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

«Έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα στον τομέα του στρατού, στον τομέα του τερματισμού των πολέμων, στον τομέα της ολοκλήρωσης των πολέμων. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα μεταβεί σε «ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία», προκαλώντας μερικά γέλια στην αίθουσα, προσθέτοντας με εμφανή ειρωνεία: «Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά».

Τι είπε για την παράτυπη μετανάστευση

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε των επιλογών του για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε φωτογραφίες συλληφθέντων στη Μινεσότα, κάνοντας λόγο για «εγκληματίες, παράτυπους μετανάστες», βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο Σομαλούς. «Η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», υποστήριξε. «Δεν έχει τίποτα που να την κάνει να μοιάζει με χώρα. Ακόμη κι αν είναι χώρα, θεωρείται ίσως η χειρότερη στον κόσμο», συμπλήρωσε, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον της σομαλικής καταγωγής Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, η οποία τον έχει επικρίνει για την πολιτική του.

Τραμπ: «Δεν ξέρω τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (…) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ έκανε επίσης απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων του, εξαίροντας την πορεία του Χρηματιστηρίου και την αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων. Υποστήριξε ότι δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και ότι ο βασικός πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%.

«Πολύ σύντομα» θα βρεθούν στο στόχαστρο τα ναρκωτικά που φθάνουν στη χώρα δια ξηράς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πολύ σύντομα» η κυβέρνησή του θα βάλει στο στόχαστρο τα ναρκωτικά που εισέρχονται στις ΗΠΑ δια ξηράς.

Υπογράμμισε μάλιστα πως οι αεροπορικές επιθέσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκαν σε καρτέλ έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ναρκωτικών που καταφθάνουν στις ΗΠΑ δια θαλάσσης.

Δείτε Live τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο: