Κατηγορηματικά αντίθετος με τις πληροφορίες που θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στρατιωτικών αποθεμάτων εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν εμφανίστηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ώρα που στο πεδίο καταγράφεται μια εύθραυστη επιχειρησιακή παύση, ο Αμερικανός ηγέτης επέλεξε να κλιμακώσει τη ρητορική του ένταση, επιστρατεύοντας εικόνες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να απειλήσει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Μιλώντας στη «Wall Street Journal», ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί περιορισμένων δυνατοτήτων του αμερικανικού οπλοστασίου. Αναφερόμενος στη δύναμη πυρός των ΗΠΑ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε».

Η διάψευση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ρεπορτάζ της εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο ανώτατοι αξιωματούχοι και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, είχαν προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο για επικίνδυνη συρρίκνωση των αποθεμάτων σε αναχαιτιστικούς πυραύλους αεράμυνας. Ο Τραμπ, ωστόσο, υποβάθμισε πλήρως αυτούς τους ισχυρισμούς, αρνούμενος ότι υφίσταται το παραμικρό πρόβλημα για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ανοιχτές προειδοποιήσεις

Το σκηνικό αυτό εκτυλίσσεται εν μέσω μιας προσωρινής ανάπαυλας των εχθροπραξιών. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, η Ουάσινγκτον απέφυγε να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων. Σε μια ιδιότυπη ανταπόδοση, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι θα αναστείλει και εκείνη τις δικές της επιθέσεις, για όσο διάστημα διατηρείται το αμερικανικό «πάγωμα».

Παρά τη σιωπή των όπλων, όμως, το κλίμα παραμένει εκρηκτικό, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να προειδοποιούν σε όλους τους τόνους ότι διατηρούν την πλήρη ετοιμότητά τους για άμεση επανέναρξη των πληγμάτων, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Οι ψηφιακές απειλές του Τραμπ

Στον αντίποδα της επιχειρησιακής παύσης, ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε ένα νέο μέτωπο επικοινωνιακού πολέμου μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Εκεί, προχώρησε στη δημοσίευση μιας σειράς απειλητικών εικόνων, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες στοχοποιούν ευθέως ναυτικές και ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη φαίνονται να σφυροκοπούν μια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η εικόνα αυτή πλαισιώνεται από τη φράση «Επίθεση στο Χαργκ», παραπέμποντας στο ομώνυμο νησί που αποτελεί την «καρδιά» των εξαγωγών του ιρανικού πετρελαίου.

Το μπαράζ των αναρτήσεων συνεχίστηκε με εικόνες όπου ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίζεται να κρατά την αμερικανική σημαία πάνω στο κατάστρωμα ενός πλοίου που μοιάζει με ιρανικό τάνκερ, γράφοντας στη λεζάντα: «Τώρα είναι δικό μας το πετρελαιοφόρο». Σε διαφορετικές παραλλαγές αυτών των ψηφιακών έργων, προστέθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες, καθώς και φιγούρες που θυμίζουν Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες.

Το κρεσέντο του Αμερικανού προέδρου ολοκληρώθηκε με ακόμη μία σκηνή καταστροφής, όπου ένα ιρανικό σκάφος απεικονίζεται να ανατινάζεται, συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Αντίο, μηχανές».