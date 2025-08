Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ενημέρωσε ορισμένους εκ των ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με την έκβαση της συνάντησης.

«Ο ειδικός απεσταλμένος μου, ο Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Όλοι συμφωνούν πως αυτός ο πόλεμος (σ.σ. στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

