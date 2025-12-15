Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Την εκτίμηση ότι η προοπτική ειρήνευσης στην Ουκρανία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ διατύπωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, στο περιθώριο τελετής απονομής μεταλλίων σε αξιωματικούς του στρατού των ΗΠΑ.

Trump on Russia-Ukraine: I think we are closer now than we have been ever. pic.twitter.com/SHM8WmJ1up — Clash Report (@clashreport) December 15, 2025

Όπως αποκάλυψε, μόλις μία ώρα νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί «μια ιδιαίτερα θετική συζήτηση» με Ευρωπαίους ηγέτες για την εξέλιξη του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας. «Τα πράγματα δείχνουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι παρόμοιες εκτιμήσεις έχουν ακουστεί και στο παρελθόν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι και η ευρωπαϊκή πλευρά επιθυμεί τον τερματισμό της σύρραξης, κάνοντας λόγο για «ισχυρή και ουσιαστική υποστήριξη» από την Ευρώπη. Κατά τον ίδιο, η Ρωσία εμφανίζεται αυτή τη στιγμή διατεθειμένη να κλείσει τον κύκλο του πολέμου, αν και –όπως είπε– «όλοι δηλώνουν ότι θέλουν ειρήνη, αλλά συχνά αλλάζουν στάση».

«Και η Ουκρανία θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά έπειτα προκύπτουν ενστάσεις. Το ζητούμενο είναι να τους φέρουμε όλους στο ίδιο πλαίσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις Τραμπ συμπίπτουν με εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών στο Βερολίνο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί πρόοδος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος» καθώς αυτός και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι στην τελευταία προσπάθεια να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και δεν αποκαλύφθηκαν πλήρεις λεπτομέρειες.

Η αμερικανική πλευρά αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει σύγκλιση περίπου στο 90% των θεμάτων, εξαιρουμένου του πλέον ακανθώδους ζητήματος, εκείνου των εδαφικών διεκδικήσεων. Αντίθετα, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, αποφεύγοντας όμως να μιλήσουν για αδιέξοδο.

Ζελένσκι: «Δύσκολες αλλά αναγκαίες οι συζητήσεις για τα εδάφη»

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκίνησε επαινώντας τις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι χωρίς τη δική του εμπλοκή δεν θα είχε δημιουργηθεί η σημερινή θετική δυναμική στις συνομιλίες.

Ο Μερτς δήλωσε ότι υπάρχει βάσιμη ελπίδα για μια «πραγματική και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «γνωρίζουμε τόσο το κόστος του πολέμου όσο και το τίμημα της ειρήνης». Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τους οποίους χαρακτήρισε καθοριστικούς για τη διαδικασία.

Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε ακόμη την προσδοκία ότι θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος κατά τη διάρκεια του δείπνου με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλοί γύροι συνομιλιών και ότι αναμένονται ακόμη περισσότεροι. «Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την ειρήνη», υπογράμμισε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «δεν είναι όλα τα ζητήματα απλά».

Όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις ήταν απαιτητικές, αλλά αναγκαίες, προσθέτοντας ότι οι εταίροι της Ουκρανίας δείχνουν να ακούνε προσεκτικά τις θέσεις του Κιέβου και είναι διατεθειμένοι να συνδράμουν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες χαρακτήρισε κομβικό στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία χρειάζεται σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο πεδίο αυτό πριν εξετάσει σοβαρά οποιαδήποτε εδαφική ρύθμιση.

Σε ό,τι αφορά τα εδάφη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε μια «ισχυρή και ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία», παραδεχόμενος ωστόσο ότι πρόκειται για το πιο επώδυνο και δύσκολο κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η επισήμανσή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προβάλλουν ίδιες εδαφικές αξιώσεις, αλλά λειτουργούν ως δίαυλος μεταφοράς των ρωσικών θέσεων.

«Υπάρχουν εξαιρετικά σύνθετα ζητήματα, ειδικά στο εδαφικό», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Είναι κρίσιμο να εργαστούμε όλοι μαζί ώστε οι λύσεις που θα προκύψουν να είναι δίκαιες και βιώσιμες».

Με πληροφορίες από: Associated Press