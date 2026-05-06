Είναι «πολύ νωρίς» για να αρχίσει να συζητείται το ενδεχόμενο απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λέει τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ενδέχεται να πλησιάζει μια ειρηνευτική συμφωνία της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς από τη New York Post αν θα πρέπει το μέσο να προετοιμάσει την αποστολή δημοσιογράφου πίσω στο Πακιστάν για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετά από πληροφορίες από το Ισλαμαμπάντ περί επικείμενης συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το νομίζω».

«Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη», πρόσθεσε. «Όχι, είναι υπερβολικά πρόωρο».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Truth Social ότι «εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε όσα έχουν ειπωθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη υπόθεση, τότε η ήδη θρυλική “Επική Οργή” θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και σφοδροί από πριν».