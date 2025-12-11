Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα το πρόγραμμα «Trump Gold Card», ένα νέο σύστημα ταχύτερης έκδοσης βίζας για πολίτες εκτός ΗΠΑ, με σημαντικό οικονομικό αντίτιμο.

Μέσω της ιστοσελίδας Trumpcard.gov, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν αρχικά 15.000 δολάρια στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για επιταχυνόμενη επεξεργασία της αίτησής τους. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος ιστορικού και ο διαβαθμισμένος έλεγχος ασφαλείας, απαιτείται μια επιπλέον «συνεισφορά» – «δώρο» ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βίζα, μια διαδικασία αντίστοιχη με την πράσινη κάρτα, που επιτρέπει μόνιμη διαμονή και εργασία στις ΗΠΑ.

I now introduce to you the Trump Gold Card only on USD1 $TGC $WLFI @WatcherChase E8BbFeeFBqzto7ZiEj8WRp9j9oNhSfFs8d5p56dcbonk pic.twitter.com/H0Sc3DTDlE — Jehu ⚔️ (@JehuTrades213) December 11, 2025

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το νέο καθεστώς ως «μια πράσινη κάρτα, αλλά πολύ καλύτερη, πιο ισχυρή, με πολύ δυνατότερη διαδρομή».

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, δήλωσε ότι περίπου 10.000 άτομα έχουν ήδη κάνει εγγραφή, προβλέποντας χιλιάδες ακόμη αιτήσεις και κατ’ επέκταση έσοδα δισεκατομμυρίων για το αμερικανικό δημόσιο. Υποστήριξε ότι οι κάτοχοι Gold Card θα ενισχύσουν την οικονομία, συγκρίνοντάς τους με τους «μέσους» κατόχους Πράσινης Κάρτας, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, κερδίζουν λιγότερα από τον μέσο Αμερικανό αλλά είναι πιθανότερο να λάβουν κοινωνική βοήθεια.

TRUMP TRUTH : THE UNITED STATES GOVERNMENT’S TRUMP GOLD CARD IS HERE TODAY!

by I-am-Orlando pic.twitter.com/UhA6lEVHy5 — FlimFlam (@JDscramble425) December 10, 2025

Το πρόγραμμα προκύπτει παράλληλα με τη συνολική αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει πραγματοποιήσει μαζικές απελάσεις και έχει περιορίσει τις νόμιμες οδούς εισόδου. Η «Gold Card» παρουσιάζεται ως αντίβαρο σε αυτή την πολιτική, αλλά και ως σημαντική πηγή εσόδων, αντίστοιχη —κατά τον Τραμπ— με τα έσοδα από τους δασμούς.

Προβλέπεται επίσης εταιρική έκδοση της Gold Card, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίζουν ταχείες βίζες για εργαζομένους, με «συνεισφορά» 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά άτομο.

Πηγή: CBS News