Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε για μία ακόμη φορά την Τετάρτη (12/8) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ! Ο Ναυτικός μας Αποκλεισμός αποκαλείται, από όλους, «ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ», και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι’ αυτό», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, σημειώνοντας παράλληλα ότι «οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social:

«Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ! Ο Ναυτικός μας Αποκλεισμός αποκαλείται, από όλους, «ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ», και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν γι’ αυτό. Δεν έχουν Ναυτικό, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) έχουν αποδεκατιστεί και τρέπονται σε φυγή, και η “Ηγεσία” τους είναι αβέβαιη, στην καλύτερη περίπτωση!

Δεν έχουν Χρήματα – Η χώρα τους είναι “διαλυμένη”. Το μόνο που έχουν είναι ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ και 300% ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ, που χειροτερεύει!

Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις, ο νταής της Μέσης Ανατολής δεν υπάρχει πια. Δόξα τω Θεώ!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»