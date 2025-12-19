Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ότι πιστεύει πως οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου» ενόψει της συνάντησης των ΗΠΑ με Ρώσους αξιωματούχους αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Ελπίζω η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα», πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν να συναντηθούν με ρωσική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, καθώς συνεχίζουν να προσπαθούν να πείσουν τη Ρωσία και την Ουκρανία να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι δημοσκοπήσεις στην Ουκρανία έχουν δείξει ότι λίγοι Ουκρανοί είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν εδαφικές παραχωρήσεις, οι οποίες παραμένουν βασική προϋπόθεση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ρώσοι από την πλευρά τους, δεν έχουν δείξει ιδιαίτερη προθυμία να συμβιβαστούν στις δικές τους απαιτήσεις.

«Ελπίζω η Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα, επειδή η Ρωσία είναι εκεί», δήλωσε ο Τραμπ, σε μια προφανή αναφορά στις πρόσφατες επιτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης.