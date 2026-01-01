Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την Τετάρτη, με τον τρόπο του, το ότι έλαβαν την υπηκοότητα της Γαλλίας ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνεϊ, κατ’ αυτόν «δυο από τους χειρότερους όλων των εποχών» ως προς τα «πολιτικά προγνωστικά», κατηγορώντας παράλληλα τις γαλλικές Αρχές για «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης», που έχει προκαλέσει «μεγάλο πρόβλημα» εγκληματικότητας.

Τραμπ για τη γαλλική υπηκοότητα του ζεύγους Κλούνεϊ

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνι, δυο (πρόσωπα) από τα χειρότερα όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες», κάγχασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που συνηθίζει να εξαπολύει εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, κλιμάκωσε θεαματικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 τις επικρίσεις του στην Ευρώπη για το ζήτημα της μετανάστευσης.

Για Γαλλία: «Καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης»

«Δυστυχώς, η Γαλλία είναι το τρέχον διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας εξαιτίας της απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με αυτή που είχαμε εδώ υπό τον Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον μειωτικό χαρακτηρισμό που προτιμά όταν αναφέρεται στον Δημοκρατικό προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο.

Για Κλούνεϊ: «Εντελώς μέτριες οι ταινίες του»

Χωρίς ποτέ να παραθέτει αξιόπιστες στατιστικές, ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει συχνά την εγκληματικότητα με τη μετανάστευση. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι επί δεκαετίες στρατευμένος υποστηρικτής των Δημοκρατικών. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έγινε «πιο γνωστός χάρη στην πολιτική παρά χάρη στις λιγοστές, εντελώς μέτριες ταινίες του».

Η σύζυγός του, η δικηγόρος και υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άμαλ Κλούνεϊ, ανήκει σε ομάδα ειδικών που παρείχε συμβουλές στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ο οποίος ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, του Ισραηλινού πρώην υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, και τριών ηγετών της Χαμάς.

Τα εντάλματα προκάλεσαν την οργή της κυβέρνησης του Ισραήλ και αυτής των ΗΠΑ, που είναι ιστορικά ο κυριότερος στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηρικτής της σε διεθνές επίπεδο.

Στη Γαλλία, το γεγονός ότι έλαβαν την υπηκοότητα ο ηθοποιός, η σύζυγός του και τα δυο παιδιά τους προκάλεσε αρκετό θόρυβο, κυρίως εξαιτίας της κυβερνητικής κακοφωνίας που ενέσκηψε, με μια υπουργό της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» την ώρα που έχουν γίνει πλέον πολύ πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την εξασφάλισή της.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δυο από τους χειρότερους όλων των εποχών, ως προς τα πολιτικά τους προγνωστικά, έγιναν επίσημα πολίτες της Γαλλίας, η οποία δυστυχώς, βρίσκεται εν μέσω ενός σοβαρού προβλήματος εγκληματικότητας λόγω της απολύτως φρικτής διαχείρισης της μετανάστευσης, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Sleepy Joe Biden.

Θυμάστε όταν ο Κλούνεϊ, μετά την πλέον διαβόητη συζήτηση, εγκατέλειψε τον Τζο κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων, για να πάει στο πλευρό μιας άλλης λαμπρής υποψήφιας, της Τζαμάλα (K!), η οποία τώρα μάχεται με τον χειρότερο κυβερνήτη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Τιμ Γουόλτς και Γκάβιν Νιούσκουμ, για το ποιος θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στη μελλοντική τους ήττα.

Ο Κλούνεϊ απέκτησε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική από ό,τι για τις ελάχιστες και εντελώς μέτριες ταινίες του. Δεν ήταν καθόλου σταρ του κινηματογράφου, ήταν απλώς ένας μέσος άνθρωπος που διαμαρτυρόταν συνεχώς για την κοινή λογική στην πολιτική. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ