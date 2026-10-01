Νέες λεπτομέρειες για τα όσα διαδραματίστηκαν στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έδωσε την Τετάρτη (30/9) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι συνομίλησε «επί μακρόν» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τον ενημέρωσε σχετικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, μπορεί να ήταν «τρομοκράτης» ή «διαταραγμένος», ενώ περιέγραψε την καθοριστική παρέμβαση ενός Ισραηλινού επιβάτη, υδραυλικού στο επάγγελμα, ο οποίος -σύμφωνα με την εκδοχή που μετέφερε- βοήθησε να σταθεροποιηθεί το αεροσκάφος.

«Μίλησα επί μακρόν με τον Μπίμπι Νετανιάχου για το περιστατικό», τόνισε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας στη συνέχεια: «Φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή ίσως κάποιος διαταραγμένος και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κυβερνήτης είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά πρόλαβε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να ζητήσει βοήθεια.

«Ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, εξακολουθεί να είναι», δήλωσε ο Ντ. Τραμπ, προσθέτοντας ότι παρά τον τραυματισμό του είχε την ψυχραιμία να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

BREAKING: President Trump says the co-pilot who allegedly stabbed the captain of an Israel-bound Flydubai jet was “perhaps a terrorist or perhaps a whack job.” Trump says the badly wounded captain still managed to open the cockpit door and scream for help. “In a way he was a… pic.twitter.com/osmdBm0tSp — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026

«Ο Ισραηλινός υδραυλικός μπήκε στο πιλοτήριο»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή του Αμερικανού προέδρου για την παρέμβαση ενός Ισραηλινού επιβάτη, τον οποίο χαρακτήρισε υδραυλικό (!) χωρίς εμπειρία στον χειρισμό αεροσκαφών.

Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο άνδρας καθόταν κοντά στο μπροστινό μέρος της καμπίνας όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε αναστάτωση στο πιλοτήριο του αεροσκάφους. Μπήκε μέσα, τράβηξε τον συγκυβερνήτη από τη θέση του και τον έριξε προς τα πίσω, όπου άλλοι επιβάτες συνέβαλαν στην ακινητοποίησή του.

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με την αφήγηση του Τραμπ, το αεροσκάφος βρισκόταν σε απότομη κάθοδο.

«Το αεροπλάνο κατέβαινε με απίστευτη γωνία», είπε, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεπεράσει τα συνήθη όρια καθοδικής πτήσης.

Οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος έχασε χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, προτού σταθεροποιηθεί.

«Έπιασε το χειριστήριο και το επανέφερε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε στη συνέχεια μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι ο Ισραηλινός επιβάτης, χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροσκάφος, έπιασε το χειριστήριο και κατάφερε να επαναφέρει το αεροπλάνο σε οριζόντια πορεία πριν συντριβεί.

«Χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροπλάνο, πήρε το χειριστήριο, το τράβηξε προς τα πάνω και κατάφερε να το ισιώσει πριν συντριβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντα με τον Ντ. Τραμπ, όταν ο Ισραηλινός επιβάτης αργότερα ρωτήθηκε πώς ήξερε τι να κάνει, απάντησε ότι είχε αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις παρακολουθώντας συχνά την τηλεοπτική σειρά Air Disasters, που παρουσιάζει και αναλύει αεροπορικά δυστυχήματα.

«Είπε ότι το βλέπει πολύ το Mayday και ότι, παρακολουθώντας αυτή την εκπομπή, έμαθε κατά κάποιο τρόπο πώς πετάει ένα αεροπλάνο», ανέφερε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, όπως είπε, άλλοι πιλότοι και μέλη ασφαλείας που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους έφτασαν στο πιλοτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο.

«Νομίζω ότι είναι η πιο απίστευτη ιστορία», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Trump on speaking to Benjamin Netanyahu on stabbing of pilot on Flydubai flight: “It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a wackjob.” pic.twitter.com/i9BiqYVeez — CSPAN (@cspan) September 30, 2026

«Αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε πάντως, να διευκρινίσει επανειλημμένα προς τους δημοσιογράφους, ότι μετέφερε πληροφορίες που του είχαν δοθεί από τον Νετανιάχου και όχι γεγονότα που είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

«Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι και ακόμη κάποιες πρώτες πηγές», είπε συγκεκριμένα.

Trump says Netanyahu told him that an Israeli plumber took over the controls and saved the Flydubai plane from crashing, but admits “I don’t know if it’s true, but that’s the story I got from Bibi” pic.twitter.com/sAOxELDnYi — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2026

Παράλληλα, απέφυγε να δηλώσει με βεβαιότητα ότι ο συγκυβερνήτης είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο. «Είπαν ότι ήθελε να το ρίξει. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Δεν γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.