Σε συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου 25/4, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη Μυστική Υπηρεσία και δήλωσε ότι ένας πράκτορας χτυπήθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια του δείπνου προς τιμή των ξένων ανταποκριτών.

«Αυτό ήταν πολύ απροσδόκητο, αλλά η Μυστική Υπηρεσία και οι αρχές επιβολής του νόμου αντέδρασαν εξαιρετικά σωστά. Πρόκειται για μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου, η οποία υποτίθεται ότι θα έφερνε κοντά μέλη και των δύο κομμάτων με εκπροσώπους του Τύπου», ανέφερε. «Και κατά κάποιον τρόπο αυτό συνέβη, καθώς όλοι βρέθηκαν τελικά μαζί. Είδα μια αίθουσα απολύτως ενωμένη».

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης το ξενοδοχείο Washington Hilton ως «όχι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο» και υποστήριξε τα πλεονεκτήματα της κατασκευής μιας νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. «Γι’ αυτό πρέπει να ενσωματωθούν όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που σχεδιάζουμε στον Λευκό Οίκο. Θα είναι στην πραγματικότητα μια μεγαλύτερη και πολύ πιο ασφαλής αίθουσα», σημείωσε.

Ο Γουεϊτζία Τζανγκ, υπεύθυνη του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δήλωσε από την αίθουσα χορού νωρίτερα το Σάββατο ότι ο πρόεδρος επιθυμεί να επαναπρογραμματιστεί το δείπνο μέσα στις επόμενες 30 ημέρες.

«Δόξα τω Θεώ, όλοι είστε ασφαλείς και σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε», είπε. «Θα το επαναλάβουμε».

Ο Τζέιμι Ράσκιν, Δημοκρατικός βουλευτής από το Μέριλαντ που παρευρέθηκε στο δείπνο, ανέφερε ότι δεν είδε κάποιον να δρα, ωστόσο «νομίζω ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας με έριξε στο έδαφος μαζί με άλλους ανθρώπους, ενώ κάποιοι ούρλιαζαν και φώναζαν».

«Άκουσα δυνατούς θορύβους, αλλά δεν ξέρω αν ήταν αντίδραση ανθρώπων ή κάτι εξωτερικό. Ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς. Πολύ γρήγορα, όμως, όλοι είπαν ότι επρόκειτο για πυροβολισμό», πρόσθεσε. «Ο κόσμος ήταν τρομοκρατημένος. Πλέον φαίνεται να έχει ανακουφιστεί».

Η Κέρι Κένεντι, δικηγόρος και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι ο Ράσκιν της ψιθύρισε κάτω από το τραπέζι: «Είσαι καλά; Είσαι εντάξει;»

Ο Μάικ Τζόνσον, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν παρόντες και ότι είναι «ευγνώμονες που κανένας αθώος δεν τραυματίστηκε και όλοι είναι πλέον ασφαλείς».

Δημοσιογράφοι του Guardian που βρίσκονταν στην αίθουσα ανέφεραν ότι αρχικά υπήρξε σύγχυση σχετικά με το αν οι παρευρισκόμενοι έπρεπε να παραμείνουν στον χώρο. Στη συνέχεια η αίθουσα εκκενώθηκε πλήρως, καθώς ανακοινώθηκε ότι η εκδήλωση δεν θα συνεχιστεί.

Το φετινό δείπνο ήταν ήδη τεταμένο, λόγω της παρουσίας του Τραμπ και κορυφαίων μελών της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών. Ο Τραμπ είχε συμφωνήσει να παραστεί φέτος, αφού είχε αρνηθεί τόσο πέρυσι όσο και κατά την πρώτη του θητεία. Η παράδοση του δείπνου των ανταποκριτών ξεκίνησε το 1921, ενώ η παρουσία προέδρου θεσπίστηκε το 1924, με πρώτο τον Κάλβιν Κούλιτζ.

Το Washington Hilton είναι το ίδιο ξενοδοχείο όπου το 1981 ο Ρόναλντ Ρίγκαν τραυματίστηκε σοβαρά σε απόπειρα δολοφονίας.

Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για απειλές κατά της ζωής του, ο Τραμπ, ο οποίος είχε επιβιώσει και από απόπειρα δολοφονίας κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024, απάντησε: «Είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα».