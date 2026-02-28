Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ισραηλινό μέσο Channel 12,ότι οδηγήθηκε στην απόφαση για την επίθεση κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωκε ουσιαστικά συμφωνία.

Πλησίαζαν σε συμφωνία και στη συνέχεια υποχωρούσαν

Οι Ιρανοί «πλησίαζαν σε συμφωνία και στη συνέχεια υποχωρούσαν, ξανά και ξανά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, για να προσθέσει ότι «δεν ήθελαν πραγματικά μια συμφωνία».

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ είπε ότι είχε ξεκινήσει να προετοιμάζει ομιλία την προηγούμενη ημέρα και ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παραθέσουν όλες τις επιθέσεις που, κατά τον ίδιο, έχει πραγματοποιήσει το Ιράν διεθνώς τα τελευταία 25 χρόνια. «Είδα ότι σχεδόν κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό. Ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αν δεν είχε γίνει το Midnight Hammer το Ιράν θα είχε πυρηνικό όπλο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου», το Ιράν «θα διέθετε ήδη πυρηνικό όπλο».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις επαφές του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημείωσε ότι είχαν «καλή συνομιλία» και ότι «εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος», υποδηλώνοντας συντονισμό μεταξύ Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ.

Υπάρχουν «πολλές επιλογές εξόδου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση, είπε ότι διαθέτει «πολλές επιλογές εξόδου» από την παρούσα φάση. Τόνισε ότι θα μπορούσε είτε να παρατείνει την επιχείρηση να «πάρει τον έλεγχο των πάντων», είτε να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ημέρες, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ενδεχόμενη επανεκκίνηση του πυρηνικού του προγράμματος θα οδηγήσει σε νέα αντιπαράθεση.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη «θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει από αυτή την επίθεση».