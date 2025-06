Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, με την Τεχεράνη «να εγκαταλείπει εντελώς» τα πυρηνικά, σύμφωνα με δηλώσεις του τις οποίες ανάρτησε δημοσιογράφος του CBS News στο X.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά μετά την επισπευσμένη αναχώρησή του χθες, Δευτέρα, από τον Καναδά όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της G7, επεσήμανε η δημοσιογράφος Τζένιφερ Τζέικομπς.

«Δεν είπα ότι επιδιώκω μια εκεχειρία», τόνισε από το Air Force 1, προσθέτοντας ότι επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πρόβλημα, με το Ιράν «να εγκαταλείπει εντελώς τα πυρηνικά».

