Στην επίσημη επιβεβαίωση ότι οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένη αεροπορική επιχείρηση στο Ιράν, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε πως τα πλήγματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας ως βασικό επιχειρησιακό στόχο μια κρίσιμη στρατιωτική εγκατάσταση αντιαεροπορικής άμυνας της Τεχεράνης.

«Έφτιαξαν μια υποδομή αντιαεροπορικής άμυνας. Τους πήρε περίπου δύο μήνες. Την παρακολουθήσαμε να κατασκευάζεται. Μόλις ολοκληρώθηκε, τη χτυπήσαμε χθες το βράδυ, πολύ ωραία», δήλωσε ο Τραμπ, παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αυτές οι περιορισμένης κλίμακας επιθέσεις έπληξαν το ιρανικό νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αμυνθεί, μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο ιρανικό νησί Κεσμ.