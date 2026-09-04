Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Πέμπτη ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, ενώ κατακεραύνωσε για ακόμη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην ένοπλη σύρραξη αυτή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ακόμη τον ισχυρισμό του ότι τομείς του Λονδίνου είναι περιοχές όπου «δεν πας», εξαιτίας της ανομίας και της μετανάστευσης, πως η αστυνομία «φοβάται» να κάνει περιπολίες.

Άδραξε την ευκαιρία να καταφερθεί για πολλοστή φορά εναντίον του δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν, που χαρακτήρισε «ρυπαρό τύπο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά –μεταξύ άλλων– σε συνέντευξή του στο συντηρητικό βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News.

Δικαιολογώντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή επίσης. Διότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, είναι πιθανότερο να το χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη», καθώς φτάνουν σε αυτή «οι πυραυλικές δυνατότητές της», παρά εναντίον των ΗΠΑ, όπου «δεν φτάνουν». «Σώζω τη χώρα σας από το πρόβλημα διότι (οι Ιρανοί) θα το χρησιμοποιούσαν», επέμεινε.

Η Τεχεράνη αρνείται για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος στηλίτευσε ξανά τον δισταγμό του Λονδίνου επί των ημερών του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ να εμπλακεί στον πόλεμο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ουάσινγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει τη Βρετανία για τη νησιά Φόκλαντς, ή Μαλβίνας όπως είναι γνωστό το αρχιπέλαγος αυτό στην Αργεντινή.

Συμπλήρωσε «μην ξεχνάτε, μεγάλο μέρος του πετρελαίου σας έρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, και δεν ήσασταν εκεί να με βοηθήσετε».

Εξάλλου ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την προειδοποίησή του εναντίον της απειλής που εγείρει κατ’ αυτόν η μετανάστευση στη Βρετανία και η πολιτική της κυβέρνησης ως προς την ενέργεια, μιλώντας για επαπειλούμενη «καταστροφή».

«Αν δεν σταματήσετε τον κόσμο που έρχεται μαζικά στη χώρα σας απ’ όλο τον κόσμο, δεν θα σας μείνει χώρα. Αν πάτε στο Λονδίνο, το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος. Έχετε φρικτό δήμαρχο. Είναι ρυπαρός τύπος, ρυπαρό άτομο. Είναι πολύ κακός δήμαρχος. Έχετε έγκλημα που είναι πολύ ψηλά, και το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος απ’ ό,τι ήταν πριν από 15 ή 20 χρόνια».

«Έχετε μέρη στο Παρίσι και στο Λονδίνο όπου δεν θέλει να πάει καν η αστυνομία (…) Δεν υπάρχει νόμος και τάξη. (Οι αστυνομικοί) φοβούνται να πάνε εκεί. Φοβούνται, ή, ξέρετε, δεν θέλουν να χάσουν τη ζωή τους».

Πηγή προσκείμενη στον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας απάντησε μερικές ώρες αργότερα στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου μιλώντας στο Press Association· πρόσαψε στον Ντόναλντ Τραμπ πως έχει «εμμονή» με τον Σαντίκ Καν.

«Οι δείκτες της εγκληματικότητας έχουν υποχωρήσει σε όλο το Λονδίνο», και «τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ λιγότερα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε μεγαλούπολη των ΗΠΑ», αντέτεινε. Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει «πολυποίκιλη, πολυπολιτισμική και ακμάζουσα παγκόσμια πόλη — η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Ο Τραμπ απλά δεν χωνεύει την επιτυχία μας».

Πηγές: ΑΜΠΕ, PA Media/dpa