Σφοδρότατη ήταν η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει την κατασκευή της μεγαλοπρεπούς αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «εθνική ντροπή», ενώ έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκοντας την ανατροπή της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση εκδόθηκε αφού είχε ήδη ολοκληρωθεί και χρηματοδοτηθεί μεγάλο μέρος του έργου.

«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

H ανάρτηση στο Truth Social

«Δύο δικαστές, ο ένας διορισμένος από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και ο άλλος από τον «Sleepy Joe» Μπάιντεν, δήλωσαν σε απόφαση σχετικά με τον άκρως αναγκαίο συγκρότημα SECURE Ballroom/Military Complex — το οποίο περιλαμβάνει ένα μεγάλο DronePort στην οροφή — ότι «κάθε Πρόεδρος είναι προσωρινός ενοικιαστής… του Λευκού Οίκου». Δεν είμαστε ενοικιαστές, που πληρώνουν ενοίκιο και κάνουν όλα τα άλλα πράγματα που πρέπει να κάνει ένας ενοικιαστής, είμαστε ΠΡΟΕΔΡΟΙ, εκλεγμένοι από τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και έχουμε πολλά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να επιδιορθώνουμε, να ανακαινίζουμε, να ασφαλίζουμε, να προστατεύουμε και να ομορφαίνουμε τους χώρους του Λευκού Οίκου, ο οποίος έχει χτιστεί και ξαναχτιστεί, ανακαινιστεί και ξαναανακαινιστεί, επισκευαστεί και, απλά, ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ, πολλές φορές από το 1792, χωρίς ποτέ να χρειαστεί η άδεια του Κογκρέσου ή οποιουδήποτε άλλου για να γίνει αυτό. Αυτή η απόφαση, που ελήφθη αφού το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών είχε ήδη ολοκληρωθεί και πληρωθεί, αποτελεί απειλή για την Εθνική Ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης Εθνική Ντροπή. ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε σχετικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τι προηγήθηκε της «έκρηξης» Τραμπ

Το Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον έκρινε την Παρασκευή, με ψήφους 2-1, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Υπέρ του «μπλόκου» τάχθηκαν η Πατρίσια Μίλετ, που είχε διοριστεί από τον Μπαράκ Ομπάμα, και ο Μπραντ Γκαρσία, που είχε διοριστεί από τον Τζο Μπάιντεν. Μειοψήφησε η Νεόμι Ράο, η οποία είχε διοριστεί από τον Τραμπ.

«Το αν θα πρέπει ή όχι να κατασκευαστεί μια τεράστια αίθουσα χορού είναι ζήτημα που πρέπει να αποφασίσει το Κογκρέσο και όχι θέμα μονομερούς δράσης της εκτελεστικής εξουσίας», ανέφερε το δικαστήριο, δικαιώνοντας το National Trust for Historic Preservation, το οποίο είχε προσφύγει κατά του έργου.

Το εφετείο ανέστειλε για δύο εβδομάδες την εφαρμογή της απόφασης, δίνοντας στον Αμερικανό πρόεδρο χρόνο για να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

🚨 JUST IN: President Trump just went berserk on the leftist judges who struck down his White House ballroom, calling the ruling “a NATIONAL SECURITY THREAT at the HIGHEST LEVEL” “Two Judges, one appointed by Barack Hussein Obama, the other by Sleepy Joe Biden, said in a ruling… pic.twitter.com/Cn3wYyHwyI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 7, 2026

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο, αφού Εφετείο της Ουάσιγκτον του απαγόρευσε να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Χαρακτηρίζοντας «πολιτική» την απόφαση, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του ότι «θα προσφύγει αμέσως στο Ανώτατο Δικαστήριο».

«Αυτή η άδικη απόφαση πρέπει να ανατραπεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στο σύνολό της. Ο στρατός και η Μυστική Υπηρεσία θεωρούν φρικτή την απόφαση (σ.σ. του ομοσπονδιακού Εφετείου), υποκινούμενη από πολιτικούς λόγους και παράνομη», έγραψε μεταξύ άλλων στο Truth Social.

Το εν λόγω έργο που ξεκίνησε να διαμορφώνεται υπό τις οδηγίες του προέδρου των ΗΠΑ, θα έχει έκταση περίπου 89.000 τετραγωνικών ποδιών, δηλαδή περίπου 8.270 τ.μ., ξεπερνώντας σε μέγεθος το κυρίως κτήριο του Λευκού Οίκου, το οποίο καταλαμβάνει περίπου 5.110 τ.μ.

Οι εργασίες έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει εμπλακεί σε λεπτομέρειες του σχεδιασμού, από τις κατόψεις μέχρι την επιλογή των μαρμάρων. Στόχος του είναι η αίθουσα να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2028, λίγους μήνες πριν από την αποχώρησή του από την προεδρία.

US federal appeals court rules that President Trump must stop the construction of the $400 million White House Ballroom, with Trump calling the ruling as “national disgrace” pic.twitter.com/GTSMtphGuP — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 7, 2026

Η ανάρτηση του Ντ. Τραμπ μετά την απόφαση του Εφετείου

«Δύο δικαστές του Εφετείου που διορίστηκαν από τους Ομπάμα και Μπάιντεν μόλις ψήφισαν κατά του στρατιωτικού κέντρου, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια της Ουάσιγκτον, D.C., αλλά και της ίδιας της χώρας μας. Η εξαιρετικά σεβαστή δικαστής Νεόμι Ράο ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα βασικά σημεία σε μια διαφωνική γνώμη με έντονο ύφος:

«Πρόκειται για κατάφωρη κατάχρηση διακριτικής ευχέρειας… Κατ’ αρχάς, το περιφερειακό δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία, καθώς το Ίδρυμα δεν έχει νομική ιδιότητα να σταματήσει την κατασκευή στο Λευκό Οίκο… Η ισορροπία των συμφερόντων ευνοεί συντριπτικά την κυβέρνηση. Το περιφερειακό δικαστήριο έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην αισθητική δυσαρέσκεια ενός μεμονωμένου περαστικού έναντι των συμφερόντων ασφαλείας της κυβέρνησης στην αίθουσα δεξιώσεων και των κινδύνων ασφαλείας που ενέχει η ύπαρξη ενός ανοιχτού εργοταξίου στην κατοικία και το γραφείο του Προέδρου… Αυτά τα σφάλματα στην ισορροπία των συμφερόντων απαιτούν την ακύρωση της ασφαλιστικής διάταξης… Το περιφερειακό δικαστήριο ανέλαβε την εποπτεία των εργασιών στο Λευκό Οίκο, και οι συνάδελφοί μου επικυρώνουν αυτή την δικαστική υπέρβαση αρμοδιοτήτων… Επειδή η ασφαλιστική διάταξη υπερβαίνει την αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών δικαστηρίων, η κατασκευή πρέπει να επιτραπεί να συνεχιστεί».

Η απόφαση έχει ανασταλεί και δεν τίθεται σε ισχύ για ορισμένο χρονικό διάστημα. Θα ασκήσουμε αμέσως έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Στρατός και η Μυστική Υπηρεσία θεωρούν αυτή την αποτρόπαια, πολιτικά υποκινούμενη και παράνομη απόφαση ως απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας μας, δεδομένου ότι ολόκληρο το συγκρότημα κατασκευάζεται για την προστασία της χώρας μας και, επιπλέον, όλων των μελλοντικών Προέδρων. Το ενιαίο, ολοκληρωμένο έργο περιλαμβάνει καταφύγια από βόμβες, υπερσύγχρονο νοσοκομείο και ιατρικές εγκαταστάσεις, προστατευτικά χωρίσματα, άκρως απόρρητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κατασκευές και εξοπλισμό, προστατευτικό χάλυβα ανθεκτικό σε πυραύλους, κολόνες, στέγες και δοκούς, οροφές και στέγες ανθεκτικές σε drones, σύστημα εξαερισμού στρατιωτικού επιπέδου, καθώς και γυαλί ανθεκτικό σε σφαίρες, βαλλιστικά και εκρήξεις. Όλα αυτά συνδέονται σε μία μεγάλη, δαπανηρή και πολύ σύνθετη μονάδα, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής! Η απόφαση του Εφετείου, η οποία είναι εντελώς λανθασμένη όσον αφορά το ζωτικό ζήτημα της ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, την οποία ο ενάγων δεν διαθέτει, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή και την ευημερία των ανθρώπων που εργάζονται και θα εργάζονται στο Λευκό Οίκο — συμπεριλαμβανομένων όλων των μελλοντικών Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και των οικογενειών τους, καθώς και τη ζωή όλων όσων τον επισκέπτονται, όπως Αρχηγοί Κρατών και άλλοι αξιωματούχοι, και όλων των Αμερικανών που επιθυμούν να επισκεφθούν την ιστορική, πανέμορφη Προεδρική Κατοικία.

Το Εφετείο αρνήθηκε επίσης να αναγνωρίσει ότι η τόσο αναγκαία και απόλυτα ασφαλής αίθουσα χορού, η οποία κατασκευάζεται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και κάτω από τον προϋπολογισμό, αποτελεί δώρο του Προέδρου Τραμπ και των μεγάλων πατριωτών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ολόκληρο το συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, έχει σε μεγάλο βαθμό κατασκευαστεί, συναρμολογηθεί και πληρωθεί. Μεγάλο μέρος του βρίσκεται ήδη επί τόπου ή βρίσκεται σε φάση παράδοσης. Γιατί δεν έφεραν την υπόθεση αυτή πολύ πριν από την έναρξη των εργασιών; Δεν θα υπάρξει καμία δαπάνη για τον Αμερικανό φορολογούμενο. Αυτή η άδικη απόφαση πρέπει να ανατραπεί στο σύνολό της από το Ανώτατο Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».