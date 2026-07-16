Το βράδυ της Τρίτης (14/7), ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Στο επίκεντρο της συζήτησης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, βρέθηκε η πιθανότητα αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων για την κατάληψη της νήσου Χαργκ, καθώς και άλλων εδαφών στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, εξετάστηκε ο βομβαρδισμός ενός εκτενούς δικτύου σηράγγων στο όρος Pickaxe – μια τοποθεσία άμεσα συνδεδεμένη με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία δεν έχει δεχθεί ποτέ ξανά αμερικανική επίθεση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν.

Κλιμάκωση με αεροπορικές επιδρομές και ναυτικό αποκλεισμό

Την Τετάρτη (15/7), ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε δύο διαδοχικά κύματα αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, με σκοπό να περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

«Θα φανεί αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή αν απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ κατά τη διάρκεια επιχειρηματικού φόρουμ, αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου κύματος των βομβαρδισμών.

Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις εφαρμόζουν αυστηρό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, έχοντας ήδη απομακρύνει αρκετά εμπορικά πλοία από τις ακτές της χώρας.

Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι ενδοιασμοί για χερσαία εμπλοκή

Παρά τις πολεμικές προετοιμασίες, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να μην έχει λάβει την τελική του απόφαση, εκφράζοντας τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά την προτίμησή του για μια διπλωματική διευθέτηση. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνείται πεισματικά να παραδώσει το πυρηνικό της υλικό, παρά την οικονομική πίεση και τις στρατιωτικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Το αδιέξοδο αυτό αναγκάζει τον Τραμπ να αναζητά πιο επιθετικές λύσεις που θα μπορούσαν να σύρουν το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εντούτοις, ο ίδιος εμφανίζεται επιφυλακτικός με την αποστολή επίγειων δυνάμεων, έχοντας κάνει πίσω στο παρελθόν από παρόμοιες απειλές.

Εάν τελικά επιλεγεί η στρατιωτική οδός, η σύγκρουση –που μετρά ήδη πέντε μήνες– θα περάσει στην πιο επικίνδυνη φάση της, με άμεσες συνέπειες στην παγκόσμια τιμή των καυσίμων και στον εσωτερικό πολιτικό σχεδιασμό των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι τεχνικές δυσκολίες στο Όρος Pickaxe

Η επιχείρηση στο όρος Pickaxe αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες στρατιωτικές προκλήσεις στην ιστορία. Πρόκειται για μια υπόγεια βάση, θωρακισμένη μέσα σε γρανιτένιο πέτρωμα σε βάθος 90 έως 145 μέτρων. Το βάθος αυτό ξεπερνά κατά πολύ τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και το Φορντό.

Λόγω της γεωλογικής θωράκισης, είναι αμφίβολο αν ακόμη και οι πιο εξελιγμένες αμερικανικές βόμβες διάτρησης (bunker busters) μπορούν να καταστρέψουν τις σήραγγες. Σε αντίθεση με προηγούμενες επιχειρήσεις, οι δορυφορικές λήψεις δεν έχουν εντοπίσει ακόμα τα συστήματα εξαερισμού της βάσης. Παρόλα αυτά, η εγκατάσταση παραμένει ευάλωτη σε δολιοφθορές που αφορούν την παροχή ρεύματος, τις μεταφορές και την τροφοδοσία της.

Νήσος Χαργκ: Το ευάλωτο ενεργειακό κέντρο

Η κατάληψη της νήσου Χαργκ, η οποία αποτελεί την «καρδιά» των εξαγωγών του ιρανικού πετρελαίου, θα επέφερε συντριπτικό πλήγμα στα έσοδα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η παραμονή αμερικανικών στρατευμάτων εκεί θα τα καθιστούσε εύκολους στόχους για τα ιρανικά drones και τα πυραυλικά συστήματα. Παρόμοιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν και για τα υπόλοιπα νησιά στα Στενά του Ορμούζ (όπως το Αμπού Μούσα και τα Τουνμπ) που βρίσκονται στο μικροσκόπιο του αμερικανικού σχεδιασμού.