Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της «Επιχείρησης Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τη Δευτέρα (11/05) στον δημοσιογράφο Τζον Ρόμπερτς του Fox News. Μεταξύ άλλων τόνισε πως «δεν έχει λάβει την τελική απόφαση για την επανεκκίνηση της επιχείρησης».

Εάν η «Επιχείρηση Ελευθερία» ξεκινήσει, «η συνοδεία πλοίων από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα είναι μόνο ένα μικρό μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης». Ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News, προσέθεσε ότι «το καθεστώς στο Ιράν θα υποχωρήσει».

Υπενθυμίζουμε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση Ελευθερία» την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν την έθεσε σε ισχύ, λόγω των διαπραγματεύσεων που γίνονται με την Τεχεράνη για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πέρα από το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της συγκεκριμένης επιχείρησης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε πως το Ιράν του είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του, γιατί η Τεχεράνη δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το κάνει.