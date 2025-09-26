Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (26/9) ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια σε δημοσιογράφους, πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη, αναφέρει το Reuters.

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία στη Γάζα», δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

🚨BREAKING: President Trump announces, “It’s looking like we have a deal on Gaza” that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είχε συμφωνήσει με τα μουσουλμανικά κράτη, τα οποία είχαν θέσει ορισμένες προϋποθέσεις, και αυτό που απέμενε ήταν να συμφωνήσει και το Ισραήλ.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν λίγο μετά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Εν μέσω αποχωρήσεων από την αίθουσα, αλλά και αποδοκιμασιών, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά στη Γάζα όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «σχέδιο 21 σημείων» που παρουσίασε ο Τραμπ, προτείνεται μεταξύ άλλων η απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων, η μόνιμη κατάπαυση του πυρός, και η σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Για την επόμενη ημέρα, η πρόταση περιλαμβάνει ένα μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης χωρίς τη Χαμάς και δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Επίσης θα υπάρξει χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, τόσο για τη νέα διοίκηση στη Γάζα όσο και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με βάση την πρόταση, θα έχει κάποιας μορφής εμπλοκή.