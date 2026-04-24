Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο για τη στάση της χώρας και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όταν ερωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου για την πρόσκληση του κυρίου Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Ελλάδα.

O Αμερικανός πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού στον ιστότοπο Bretibart New, στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ευπρόσδεκτος στην Ελλάδα θα περάσει πάρα πολύ καλά και εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα καταφέρει να συμφωνήσει με το Ιράν.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα φανταστική χώρα, αποκάλεσε εξαιρετικό τον Έλληνα πρωθυπουργό και τόνισε ότι η Ελλάδα τον έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς καθώς καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ.

