Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον άνδρα που συνελήφθη καθώς προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου «πολύ διαταραγμένο άτομο»

«Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο. «Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο Πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».