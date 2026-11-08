Την έντονη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social. Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε μια αιχμηρή αποτίμηση της εκλογικής βραδιάς, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως μια σοβαρή ιστορική οπισθοδρόμηση για τη χώρα.

Στην παρέμβασή του, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον οικονομικό αντίκτυπο των εκλογών. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η χρηματιστηριακή αγορά, την οποία επί των ημερών του παρομοίασε με «πύραυλο» λόγω της ανοδικής της πορείας, δέχτηκε ισχυρό πλήγμα, καταγράφοντας ραγδαίες απώλειες που άγγιξαν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Ωστόσο, θέλοντας να δώσει τον τόνο για την επόμενη ημέρα, έστειλε ένα μήνυμα ανασύνταξης και αισιοδοξίας στους υποστηρικτές του, γράφοντας χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Η Αμερική έκανε ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω στην Ιστορία με το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών. Ακόμη και το Χρηματιστήριο, που ήταν “πύραυλος” επί Τραμπ, έχασε 3 τρισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα. Όμως, μην φοβάστε. Θα επιστρέψουμε, μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ».