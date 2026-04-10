Για αναφορές που κάνουν λόγο για επιβολή τελών από το Ιράν σε δεξαμενόπλοια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, μιλά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αν το κάνουν, καλύτερα να σταματήσουν τώρα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι «Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ — Καλύτερα να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, καλύτερα να σταματήσουν τώρα!».

