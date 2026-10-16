Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» από την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποφεύγοντας παράλληλα να απαντήσει εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της παραχωρήσει προεδρική χάρη, σε περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές εξελίξεις.

Σε συνέντευξή του στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που συνδέουν την πρώην πρέσβειρα με πιθανές υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων και για το κατά πόσο θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο χάρης.

Η απάντησή του ήταν λιτή:

«Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι».

«Διάβασα κάποια πράγματα, δεν έχω μιλήσει μαζί της»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κράτησε αποστάσεις από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει συνομιλήσει με την Γκιλφόιλ.

«Διάβασα κάποια πράγματα, δεν έχω μιλήσει μαζί της», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε θετική αναφορά στη θητεία της στην Αθήνα:

«Το ενδιαφέρον είναι ότι ήταν πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα. Έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβειρα στην Ελλάδα, οπότε είμαι απογοητευμένος».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι όσα έχουν δημοσιευθεί το τελευταίο διάστημα δεν παρουσιάζουν θετική εικόνα για την πρώην πρέσβειρα.

Η υπόθεση περνά και στο Κογκρέσο

Η υπόθεση αποκτά πλέον και σαφή πολιτική διάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πλευρά των Δημοκρατικών στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων προτίθεται να καλέσει την Γκιλφόιλ για κατάθεση, μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal που περιλαμβάνουν καταγγελίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και κατάχρηση εξουσίας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν κριθεί δικαστικά και η ίδια η Γκιλφόιλ έχει αρνηθεί ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παρανομία.

Η διαμάχη με τον Έρικ Ντίτερς

Την ίδια ώρα, η πρώην πρέσβειρα βρίσκεται αντιμέτωπη και με δεύτερο μέτωπο.

Ο Αμερικανός χρηματοδότης Έρικ Ντίτερς έχει απειλήσει με αγωγή, επιμένοντας ότι οι δικές του καταγγελίες είναι αληθείς και απορρίπτοντας την εκδοχή της Γκιλφόιλ.

Έτσι, η υπόθεση εξελίσσεται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: από τη μία στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες στις ΗΠΑ και από την άλλη σε μία πιθανή δικαστική αντιπαράθεση.

Η αναφορά στον Γκάβιν Νιούσομ και η απουσία του Τραμπ Τζούνιορ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο προσωπικό παρελθόν της Γκιλφόιλ.

Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι υπήρξε πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην πολυετή σχέση της με τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η σχέση τους διήρκεσε περίπου έξι χρόνια, ωστόσο στη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν υπήρξε αναφορά ούτε στον αρραβώνα τους ούτε γενικότερα στους δεσμούς της Γκιλφόιλ με την οικογένεια Τραμπ.

Η στάση αυτή προστίθεται στις ενδείξεις ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να κρατήσει πολιτική και προσωπική απόσταση από την πρώην πρέσβειρα, την ώρα που η υπόθεση συνεχίζει να διευρύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.