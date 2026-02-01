Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Φλόριντα, συνομίλησε με δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικές με το Ιράν. Διαπραγματεύονται σοβαρά, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ελπίζει να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι αποδεκτή.

«Ελπίζω να διαπραγματευτούμε κάτι που θα είναι αποδεκτό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας στο αν έχει πάρει τις αποφάσεις του, σχετικά με το τι θέλει να κάνει με το Ιράν, απάντησε ότι «Σίγουρα δεν μπορώ να σας το πω αυτό αλλά όπως γνωρίζετε, έχουμε στείλει προς τα εκεί πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία. Δεν μπορώ να σας πω αλλά ελπίζω να διαπραγματευτούμε κάτι που θα είναι αποδεκτό».

U.S. President Donald Trump on Iran: Reporter: “Sir, could you give us on an update on where your thinking is right now with Iran? If you have made a final decision on what you wanna do?” Trump: “I certainly can’t tell you that, but we do have really big powerful ships heading… pic.twitter.com/QydzboCzkL — OSINT Digest (@Indowatchosint) February 1, 2026

Σε ερώτηση, σχετική με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ αποσύρουν την επίθεση, αυτό θα ενθαρρύνει την Τεχεράνη, απάντησε ότι «Κάποιοι το πιστεύουν αυτό και άλλοι όχι. Αν μπορεί να γίνει μια ικανοποιητική συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα, θα πρέπει να το κάνουν. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά».

Με πληροφορίες από ertnews